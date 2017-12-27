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103 человека остаются заложниками в ОРДЛО, 402 считаются пропавшими без вести, - Грицак

103 человека остаются заложниками в ОРДЛО, 402 считаются пропавшими без вести, - Грицак (4 новости)

«Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека»

В отдельных районах Донецкой и Луганской областей еще остаются заложниками 103 человека

Об этом сообщил председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Нельзя не вспомнить тех, кто остается в заложниках политики России, страны - агрессора, воюет против нас уже почти 4 года Сергей Глондар, Богдан Пантюшенко, Александр Кориньков, Николай Карпюк, Станислав Клих и другие защитники Украины уже более трех лет незаконно содержатся на территории ОРДЛО и России", - сообщил Грицак.

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Кроме того, глава СБУ выдал распоряжение соответствующим подразделениям активизировать работу по поиску 402 без вести пропавших лиц.

Освобожденных пленных ожидают в аэропорту в Харькове в течение ближайшего часа. Сообщается, что они должны вылететь из Краматорска. Отмечается, что после торжественной встречи, освобождены пересядут на самолет, прилетевший за ними из Киева и уже в столице они наконец встретятся с родственниками и близкими.

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Новое Время Новое Время  ·  27.12.17, 18:38 На сегодня еще 103 человека остаются в заложниках в Донецкой и Луганской областях и 402 считаются без вести пропавшими, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 18:49 Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что на сегодня 103 человека еще остаются в заложниках в ОРДЛО и 402 человека считаются без вести пропавшими.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.12.17, 19:55 Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что в ОРДЛО еще остаются заложниками 103 человека
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