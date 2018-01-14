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Общество
Politeka Politeka · · Обновлено в 11:15
· Январь · Праздник
14 января - Обрезание Господне

14 января - Обрезание Господне (7 новостей)

«Василий Великий родился около..»

Согласно православному календарю, 14 января верующими чтится святой Василий Великий. Также день святителя Василия совпадает со Старым Новым годом Святой Василий Великий родился в 330 году в Кесарии (Малая Азия) в верующей и обеспеченной семье. Но в 14 лет осиротел, при этом успев получить хорошее светское образование. С 17 лет дальнейшую учебу святой Василий Великий продолжил ... Источник: Политека.

Обновлено в 11:09 В воскресенье, 14 января в Украине отмечают сразу два праздника - День Святого Василия и Старый Новый год. Эти праздники пересекаются с Маланкой и Щедрым вечером, поэтому сходны по традициям и обрядам...

Обновлено в 11:15 14 января по новому стилю христиане празднуют Обрезание Господне.

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Униан Униан  ·  14.01.18, 09:54 С четвертого века православные...
Униан Униан  ·  14.01.18, 09:55 Василий Великий родился около...
Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 10:33 Сегодня, 14 января, православные верующие отмечают великий праздник православной церкви – Обрезание Господне.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  14.01.18, 11:09 В воскресенье, 14 января в Украине отмечают сразу два праздника - День Святого Василия и Старый Новый год. Эти праздники пересекаются с Маланкой и Щедрым вечером, поэтому сходны по традициям и обрядам...
Экономические Известия Экономические Известия  ·  14.01.18, 11:15 14 января по новому стилю христиане празднуют Обрезание Господне.
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