14 января - Обрезание Господне

Согласно православному календарю, 14 января верующими чтится святой Василий Великий. Также день святителя Василия совпадает со Старым Новым годом Святой Василий Великий родился в 330 году в Кесарии (Малая Азия) в верующей и обеспеченной семье. Но в 14 лет осиротел, при этом успев получить хорошее светское образование. С 17 лет дальнейшую учебу святой Василий Великий продолжил ... Источник: Политека.

Обновлено в 11:09 В воскресенье, 14 января в Украине отмечают сразу два праздника - День Святого Василия и Старый Новый год. Эти праздники пересекаются с Маланкой и Щедрым вечером, поэтому сходны по традициям и обрядам...

Обновлено в 11:15 14 января по новому стилю христиане празднуют Обрезание Господне.