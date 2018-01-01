2017 год признали самым безопасным за всю историю авиации

За 2017 год от авиакатастроф погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю.
Об этом сообщает нидерландская организация Aviation Safety Network.
"Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами показывала стабильное и уверенное уменьшения, в значительной мере из-за усиления мер безопасности международными авиационными организациями", - отметил председатель организации Харро Рантер.
Из 67 смертей в авиакатастрофах в 2017 году большинство людей погибли, находясь на земле. Это - самый низкий показатель смертности от авиакатастроф за всю историю.
Сегодня вероятность того, что на пассажирском рейсе случится авиакатастрофа, составляет 1 к 9,2 миллиона.
Для сравнения: в 2016 году произошло 16 авиакатастроф, из-за которых погибли 303 человека.
Обновлено в 12:20 За 2017 год от авиакатастроф погибли 67 человек, что является самым низким показателем за всю историю.
Обновлено в 14:41 "Начиная с 1997 года, среднее количество несчастных случаев с самолетами демонстрировала стабильное и уверенное снижение, в значительной степени благодаря углублению мер безопасности международными авиационными организациями, как ИКАО (Международная организация гражданской авиации), IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта), Flight Safety Foundation", - сообщил глава ASN Харро Рантер.