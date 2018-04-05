26-летняя девушка предстанет перед судом за нападение с кухонным топором на продавщицу

В Харькове 26-летнюю девушку подозревают в покушении на убийство продавщицы магазина. Об этом Vgorode сообщили в пресс-службе прокуратуры области. Что случилось В Харькове девушка ударила продавщицу топором по голове Фото: пресс-служба прокуратуры Харьковской области В январе этого года харьковчанка решила ограбить магазин. Для этого она взяла из дома кухонный топор, замотала его в пакет и пошла гулять по городу. Девушка зашла в небольшой магазин, где продавали фрукты и овощи. Заметив, что там не было покупателей и воспользовавшись моментом, когда продавщица повернулась к ней спиной, девушка ударила ее топором сзади по голове. Женщина выдержала удар и начала отбиваться от нападающей. Харьковчанка еще несколько раз ударила ее топором. Но потерпевшая подняла шум и даже сумела выхватить из рук девушки топор. Харьковчанку задержали сотрудники охранной фирмы, которых вызвала продавщица Как накажут На стадии досудебного расследования подозреваемая частично признала свою вину. Девушка призналась, что действительно хотела ограбить магазин, однако покушение на убийство полностью отрицала. Нападающей грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Сейчас подозреваемая находится под стражей. СМОТРИ ЕЩЕ: Зайцева в слезах и разряженная камера: что рассказали патрульные в суде Пять пострадавших: на Салтовке — тройное ДТП Новости Украины и мира 5 апреля