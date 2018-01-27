27 января будут драться Усик и Бриедис (79 новостей и 7 видео) «Украинец выиграл поединок по очкам»

В субботу, 27 января, в Риге на Arena Riga состоится первый полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом Украинские зрители смогут наблюдать за “дуэлью непобедимых” в прямом эфире на телеканале “Интер”. Начало – в 22:15. Сам бой начнется в 23:00 по Киеву. Накануне решающего поединка стали известны ... Источник: Политека.

Обновлено в 09:36 Вот так выглядело исполнение гимна Украины перед зрелищным полуфинальным поединком WBSS

Обновлено в 09:36 Украинец поделился своими впечатлениями от поединка Александр Усик – Майрис Бриедис.