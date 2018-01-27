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Politeka Politeka · · Обновлено в 09:36
· Полуфинал · Трансляция · Январь · Онлайн
27 января будут драться Усик и Бриедис

27 января будут драться Усик и Бриедис (79 новостей и 7 видео)

«Украинец выиграл поединок по очкам»

В субботу, 27 января, в Риге на Arena Riga состоится первый полуфинал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом Украинские зрители смогут наблюдать за “дуэлью непобедимых” в прямом эфире на телеканале “Интер”. Начало – в 22:15. Сам бой начнется в 23:00 по Киеву. Накануне решающего поединка стали известны ... Источник: Политека.

Обновлено в 09:36 Вот так выглядело исполнение гимна Украины перед зрелищным полуфинальным поединком WBSS

Обновлено в 09:36 Украинец поделился своими впечатлениями от поединка Александр Усик – Майрис Бриедис.

ФОТО К НОВОСТИ: «27 января будут драться Усик и Бриедис»
Фото 27 января будут драться Усик и Бриедис
Фото Беринчик прилетел в Латвию поддержать Усика
Фото Усик – Бриедис. Онлайн-трансляция полуфинала Всемирной боксерской суперсерии
Фото Усик – Бриедис: онлайн трансляция “битвы непобедимых”
Фото Бой Усик - Бриедис: онлайн
Фото Усик - Бриедис: онлайн-трансляция боя
Фото Битва уже скоро. Александр Усик должен выйти в финал боксерского Лиги чемпионов. LIVE
Фото Усик - Бриедис: Владимир Кличко о бое
Фото Появились фото сексуальных девушек, которые вынесут таблички во время боя Усик – Бриедис
Фото Бой Усика и Бриедиса
Фото "Не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою". Усик вышел в ринг против Бриедиса под патриотическую песню
Фото Усик одолел Бриедиса и вышел в финал WBSS
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Фокус Фокус  ·  27.01.18, 18:47 Сегодня в Риге состоится бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии, в которой Майрис Бриедис сойдется с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.…
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 19:42 Денис Беринчик прибыл в Ригу на бой Усик – Бриедис.
Гордон Гордон  ·  27.01.18, 21:15 Вечером 27 января украинский боксер Александр Усик проведет бой против чемпиона мира по версии WBC латвийца Майриса Бриедиса. Издание "ГОРДОН" будет вести текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.01.18, 22:00 Непобедимый чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александр Усик встретится на ринге с Майрисом Бриедисом, обладателем пояса WBC. Бой состоится 27 января в Риге. Бой Усика и Бриедиса начнется…
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 22:03 Прямая текстовая трансляция чемпионского боя Александра Усика и Майриса Бриедиса.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.01.18, 22:20 Доброй ночи, панове! Уже совсем скоро в Риге, Латвия, состоится полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) - боксерской Лиги чемпионов. В первом тяжелом весе встретятся местный боксер Майрис…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.01.18, 22:29 Легенда украинского бокса Владимир Кличко даже после завершения карьеры не забывает поддерживать себя в прекрасной форме. На боевой настрой спортсмена повлиял и грядущий поединок между украинцем Александром…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.01.18, 23:00 Читатели сайта "24" поделились ожиданиями относительно боя между украинским чемпионом мира по версии WBO в первом тяжелом весе Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом. Так, согласно результатам…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.01.18, 23:03 В ночь с 27 на 28 января в столице Латвии Риге состоится бой между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом, которые поборются в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии WBSS. Таблички…
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 23:42 Владимир Кличко поделился ожиданиями от боя Александр Усик – Майрис Бриедис.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  27.01.18, 23:54 В ночь с 27 на 28 января в столице Латвии Риге состоится бой между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом, которые поборются в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии WBSS. Таблички…
Фокус Фокус  ·  28.01.18, 00:05 В Риге начался бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии - между Майрисом Бриедисом и украинцем Александром Усиком. Трансляцию ведет ... В поединке сошлись чемпионы мира по версиям WBO (Усик)…
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 00:20 Трек точно понравится фанатам бокса.
РБК Украина РБК Украина  ·  28.01.18, 01:13 Украинский чемпион мира по версии WBO Александр Усик в очень непростом полуфинальном бое Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) одолел латвийца Майриса Бриедиса и отобрал у него титул чемпиона WBC.
Обозреватель Обозреватель  ·  28.01.18, 01:13 Наш соотечественник провел первый объединительный бой в карьере
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 01:13 В финале Саша сойдется с победителем пары Гассиев - Дортикос.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 01:13 27 января в Риге состоялся объединительный бой между украинцем Александром Усиком и латвийцем Майрисом Бриедисом.
Фокус Фокус  ·  28.01.18, 01:14 В Риге состоялся бой в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии - между Майрисом Бриедисом и украинцем Александром Усиком. В поединке сошлись чемпионы мира по версиям WBO (Усик) и WBC (Бриедис).…
Униан Униан  ·  28.01.18, 01:14 Украинец выиграл поединок по очкам.
Terrikon Terrikon  ·  28.01.18, 01:14 Только что в Риге завершился полуфинальный поединок престижного турнира World Boxing Super Series. Местный боксер Майрис Бриедис противостоял украинскому спортсмену Александру Усику.
Канал 112 Канал 112  ·  28.01.18, 01:15 В Риге состоялся полуфинальный поединок Всемирной боксерской серии между латышом Майрисом Бриедисом и украинцем Александром Усиком. Бой начался с бокса, который был ближе Бриедису - соперники сошлись…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 01:18 Украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис встретились в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  28.01.18, 01:18 На арене в Риге украинец стал обладателем двух чемпионских поясов в первом тяжелом весе
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.01.18, 01:20 Украинец провел самый сложный бой в карьере.
Факты Факты  ·  28.01.18, 01:23 Украинец, победив по очкам латвийца Майриеса Бриедиса, также завоевал титул чемпиона мира по версии WBC
Гордон Гордон  ·  28.01.18, 01:23 Украинский боксер Александр Усик одержал победу над латвийцем Майрисом Бриедисом по очкам и стал чемпионом мира по версии WBO и WBC.Подробности позднее...
УНН УНН  ·  28.01.18, 01:24 В результате тяжелого и напряженного боя, который длился максимальные 12 раундов по решению судей победил украинец. 114:114, 115:113, 115:113 - именно так распределились баллы во время боя. Отныне Олексаедр…
Обозреватель Обозреватель  ·  28.01.18, 01:27 Наш прославленный боксер сделал откровенное заявление сразу по окончанию боя
Sport.ua Sport.ua  ·  28.01.18, 01:29 Украинец в непростой схватке добыл победу по очкам и вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 01:30 Смотреть полный бой Александр Усик – Майрис Бриедис 27 января.
Sport.ua Sport.ua  ·  28.01.18, 01:31 Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе – о полуфинале Всемирной боксерской суперсерии
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  28.01.18, 01:31 В ночь с 27 на 28 января в Риге прошел полуфинальный бой Всемирной боксерской суперсерии (Кубок Мохаммеда Али) в тяжелом весе
Апостроф Апостроф  ·  28.01.18, 01:34 27 января в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса среди боксеров первого тяжелого веса между чемпионом по версии WBO Александром Усиком и обладателем пояса WBC Майрисом Бриедисом.
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 01:37 Александр Усик победил Майриса Бриедиса и объединил пояса.
Украинская правда Украинская правда  ·  28.01.18, 01:40 Украинский боксер Александр Усик решением судей победил Майриса Бриедиса из Латвии в полуфинале Всемирной суперсерии бокса и стал обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.01.18, 01:40 Победителем боя Усик - Бриедис стал украинец. В поединке состоялись все 12 раундов. По единогласному решению судей победил Александр Усик: 114:114, 115:113, 115:113.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.01.18, 01:48 Одним из финалистов Всемирной боксерской суперсерии стал украинец Александр Усик, победивший Майриса Бриедиса в полуфинале турнира.Второй полуфинал состоится 3 февраля в Сочи, в нем встретятся россиянин…
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 01:58 Украинец Александр Усик сумел победить латвийца Майриса Бриедиса в объединительном бою поясов WBO и WBS.
Обозреватель Обозреватель  ·  28.01.18, 01:59 Президент Украины поздравил чемпиона после полуфинала WBSS
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.01.18, 02:06 Только что в столице Латвии Риге в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик выиграл у латвийца Майриса Бриедиса. Завоевал титул WBC. До этого владел поясом…
Апостроф Апостроф  ·  28.01.18, 02:07 Чемпион мира по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свою победу над Майрисом Бриедисом и выход в финал Всемирной суперсерии бокса.
Апостроф Апостроф  ·  28.01.18, 02:08 Украинский боксер Александр Усик одержал победу в бою с латвийцем Майрисом Бриедисом и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса. Счет судейских записок: 114:114, 115:113, 115:113.
Обозреватель Обозреватель  ·  28.01.18, 02:14 Полуфинал Всемирной боксерской суперсерии прошел в Риге
UAinfo UAinfo  ·  28.01.18, 02:20 Украинский тяжеловес Александр Усик по очкам победил латыша Майриса Бриедиса и завоевал путевку в финал Всемирной суперсерии бокса
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.01.18, 02:25 Украинский боксер Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса в первом полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в тяжелом весе.На пресс-конференции после боя Усик был в хорошем настроении,…
Обозреватель Обозреватель  ·  28.01.18, 02:31 Боксеры прошли все 12 раундов в безкомпромиссной битве
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.01.18, 02:39 Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса из Латвии. Бой продлился все 12 раундов.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.01.18, 02:51 Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO и WBC Александр Усик назвал поединок с Бриедисом самым тяжелым боем в карьере. "Это, наверное, самые тяжелые 12 раундов, которые я проводил. Уверен, мы сделаем…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.01.18, 03:09 Чемпион мира по версии WBO и WBC Александр Усик считает победный бой с Маирисом Бриэдисом одним из самых тяжелых в своей карьере. Об этом пишет "Трибуна". "Большое спасибо арене, моим соотечественникам,…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  28.01.18, 03:51 Промоутер чемпиона мира по версиям WBO и WBC считает непростой бой с Бриедисом закалкой для своего подопечного
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  28.01.18, 04:05 Российский комментатор отдал должное Бриедису за подготовку к бою
УНН УНН  ·  28.01.18, 04:20 “Спасибо большое арене, моим соотечественникам, Рига, тебе спасибо. У вас достойный сын вашей страны, давайте поаплодируем Майрису”, - начал новоиспеченный чемпион по двум версиям.…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.01.18, 04:28 Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинского боксера Александра Усика с победой над над латвийцем Майрисом Бриедисом. "Искренне поздравляю Александра Усика с победой в действительно тяжелом…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.01.18, 05:23 Украинец Александр Усик встречался с латвийцем Майрисом Бриедисом на "Рига Арене" вечером 27 января. Бой проходил в рамках полуфинала Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Предлагаем Вашему вниманию…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  28.01.18, 07:31 Украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик победил в поединке латыша Майриса Бриедиса и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса. Об этом сообщает Национальный олимпийский…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.01.18, 08:12 В ночь на воскресенье, 28 января, украинец Александр Усик победил в Риге латыша Майриса Бриедиса
Экономические Известия Экономические Известия  ·  28.01.18, 08:14 Александр Усик по очкам победил Майриса Бриедиса из Латвии. Бой продлился все 12 раундов.
Sport.ua Sport.ua  ·  28.01.18, 08:17 Украинский боксер добился трудной победы в зрелищном поединке с Майрисом Бриедисом
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.01.18, 08:20 Новоиспеченный чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик поделился планами на будущее. В частности, бексер пока о финале не думает, однако хочет поскорее увидеть свою семью. Об этом он рассказал…
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  28.01.18, 08:27 Украинец рассказал о встрече соотечественника против Майриса Бриедиса
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 08:39 Украинский тяжеловес Александр Усик по очкам победил латыша Майриса Бриедиса и завоевал путевку в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS).
ТСН ТСН  ·  28.01.18, 08:40 Смотрите фоторепортаж боя.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.01.18, 08:41 Президент Украины Петр Порошенко поздравил Александра Усика с победой над латвийцем Майрисом Бриедисом и поблагодарил его за достойную чемпиона борьбу. Соответствующее сообщение появилось на его странице…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.01.18, 08:46 Украинский боксер-чемпион Александр Усик одержал победу над Майрисом Бриедисом. Таким образом, украинец вышел в финал Всемирной суперсерии бокса (WBSS).Усик победил латыша по очкам. Украинец объединил…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.01.18, 08:50 Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал победу своего соотечественника Александра Усика, который сумел победить Майриса Бриедиса в полуфинальном поединке Всемирной боксерской…
РБК Украина РБК Украина  ·  28.01.18, 08:55 Вниманию читателей РБК-Украина видеообзор опасных моментов полуфинального боя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между украинцем Александром Усиков и латвийцем Майрисом Бриедисом. В этом бою Усик…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  28.01.18, 09:09 Знаменитый украинский боксер, чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO Александр Усик в полуфинале Всемирной суперсерии бокса в тяжелом бою победил латышского боксера Майриса Бриедиса и вышел в финал.В…
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  28.01.18, 09:15 27 января в Риге состоялся полуфинальный бой Всемирной суперсерии бокса среди боксеров первого тяжелого веса - на ринге встретились украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис. Победу в бое получил…
Газета День Газета День  ·  28.01.18, 09:26 Украинец Александр Усик и латвиец Майрис Бриедис встретились в объединительном поединке за титулы чемпиона мира по версиям WBO и WBC. 27 января в Риге Усик и Бриедис встретились в первом, за последние…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  28.01.18, 09:33 Александр Усик вышел в финал Всемирной боксерской суперсерии, победив на стадии 1/2 финала представителя Латвии Майриса Бриедиса.С победой нашего спортсмена поздравил президент Украины Петр Порошенко:"Искренне…
Sport.ua Sport.ua  ·  28.01.18, 09:36 Вот так выглядело исполнение гимна Украины перед зрелищным полуфинальным поединком WBSS
Телеграф Телеграф  ·  28.01.18, 09:36 Украинец поделился своими впечатлениями от поединка Александр Усик – Майрис Бриедис.
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