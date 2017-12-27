"306 на 74": сегодня состоится масштабный обмен пленными (15 новостей) «На КПП готовы к любому развитию событий»

Сегодня, 27 декабря, должен состояться самый масштабный за время боевых действий на Донбассе обмен пленными: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 человека, которые сейчас находятся в террористических организациях “ДНР” и “ЛНР”.

Обновлено в 12:37 Пленные, подлежащие обмену между террористическими "ДНР/ЛНР" с одной стороны и Украиной с другой, доставлены к месту запланированной на сегодня процедуры обмена

Обновлено в 13:20 Обмен пленными между украинской стороной и представителями так называемых "республик Донбасса" пройдет сегодня, 27 декабря 2017 года, не ранее 14:00, передает "Громадське".