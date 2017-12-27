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"306 на 74": сегодня состоится масштабный обмен пленными

"306 на 74": сегодня состоится масштабный обмен пленными (15 новостей)

«На КПП готовы к любому развитию событий»

Сегодня, 27 декабря, должен состояться самый масштабный за время боевых действий на Донбассе обмен пленными: Киев намерен передать 306 человек в обмен на 74 человека, которые сейчас находятся в террористических организациях “ДНР” и “ЛНР”.

Обновлено в 12:37 Пленные, подлежащие обмену между террористическими "ДНР/ЛНР" с одной стороны и Украиной с другой, доставлены к месту запланированной на сегодня процедуры обмена

Обновлено в 13:20 Обмен пленными между украинской стороной и представителями так называемых "республик Донбасса" пройдет сегодня, 27 декабря 2017 года, не ранее 14:00, передает "Громадське".

ФОТО К НОВОСТИ: «"306 на 74": сегодня состоится масштабный обмен пленными»
Фото Долгожданное освобождение: сегодня состоится самый масштабный обмен пленными
Фото Сегодня на Донбассе должен состояться обмен заложниками — Геращенко
Фото Обмен пленными состоится на КПВВ "Майорск", – СМИ
Фото Колонна автобусов и молитвы: что происходит перед самым масштабным обменом пленными
Фото Пленные со стороны Украины и «ЛДНР» прибыли на место обмена – СМИ
Фото Обмен пленными: 29 человек отказались возвращаться в «ЛДНР», появились новые кадры
Фото К месту обмена пленными прибыли несколько бригад медиков и спасатилей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИС ИС  ·  27.12.17, 10:40 Сегодня, 27 декабря, на Донбассе запланирован крупный обмен пленными между украинской стороной и пророссийкими боевиками. Стороны подтвердили намерения обменять заложников по формуле "306 на 74", и 25…
Экономические Известия Экономические Известия  ·  27.12.17, 11:13 Пока неизвестно, отпустят ли сепаратисты двух донецких узников – журналиста Станислава Асеева и 63-летнего ученого Игоря Козловского
Медиапорт Медиапорт  ·  27.12.17, 11:15 Представители Трёхсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе, СБУ и ГПУ уже в Краматорске.
Фокус Фокус  ·  27.12.17, 11:26 Обмен заложниками между Украиной и боевиками "ЛДНР" состоится в районе КПВВ "Майорск" в Донецкой области. Об этом сообщают ресурсы боевиков. По информации СМИ, автобусы с пленными украинцами уже…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  27.12.17, 11:30 Представитель президента в Трехсторонней контактной группе по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила последние подробности по обмену пленными Как пояснила Геращенко,…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  27.12.17, 11:33 Ее сопровождают представители красного креста.
ForUm ForUm  ·  27.12.17, 11:49 Обмен пленными состоится на КПВВ «Майорское» в районе Горловки Донецкой области, сообщает Громадське.С оккупированного Луганска уже отправили 16 пленных, со стороны «ДНР» отправят…
Голос.UA Голос.UA  ·  27.12.17, 12:24 Пленных из «ЛДНР» доставили к месту, где будет проходить обмен с Киевом. Об этом сообщила журналистам руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева, передает РИА Новости. "Сейчас…
Politeka Politeka  ·  27.12.17, 12:24 В сеть появилось новое видео подготовки к обмену пленными между Украиной и «ЛДНР» На кадрах видно, как пленных украинских военных садят в автобусы. Боевики «ДНР» и «ЛНР» подтверждают прибытие сторон к…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  27.12.17, 12:35 Сегодня в 12:00 начнется обмен пленными с подконтрольными России боевиками.
ТСН ТСН  ·  27.12.17, 12:35 На КПП готовы к любому развитию событий
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  27.12.17, 12:37 Пленные, подлежащие обмену между террористическими "ДНР/ЛНР" с одной стороны и Украиной с другой, доставлены к месту запланированной на сегодня процедуры обмена
ИС ИС  ·  27.12.17, 13:20 Обмен пленными между украинской стороной и представителями так называемых "республик Донбасса" пройдет сегодня, 27 декабря 2017 года, не ранее 14:00, передает "Громадське". Кроме того, сообщается, что…
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