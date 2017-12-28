  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. 40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму
Политика
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей · · Обновлено в 00:30
· Аннексированный Крым
40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму

40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму (8 новостей)

«После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове»

В оккупированном Севастополе (Крыму) более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи, которые связаны с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

Как отметили оккупанты, основными задачами в 2018 году для Черноморского флота является обеспечение приема новых кораблей, а также выполнение задач в составе соединения в Средиземном море.

Обновлено в 23:56 К маневрам у берегов Севастополя привлекли около 40 надводных кораблей. Их экипажи готовят к дальнему плаванию и обучают "борьбе за живучесть при стоянке корабля у пирса, противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности в пунктах базирования".

В МИД РФ ответили на призыв Трампа вернуть аннексированный Крым Украине
В МИД РФ ответили на призыв Трампа вернуть аннексированный Крым Украине

Обновлено в 00:30 После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.

ФОТО К НОВОСТИ: «40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму»
Фото Россия в оккупированном Крыму начала масштабные учения военного флота "по борьбе за живучесть"
Фото Оккупанты проводят учения Черноморского флота в Крыму
Фото Россия отправила более 40 кораблей на обучение в оккупированном Крыму
Фото Россия отправила в оккупированный Крым более 40 кораблей
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.17, 21:37 В оккупированном Севастополе более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи, связанные с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств
Новое Время Новое Время  ·  28.12.17, 22:00 Черноморский флот России в оккупированном Крыму проводит большие учения при участии 40 кораблей
ИС ИС  ·  28.12.17, 22:59 В оккупированном Севастополе 28 декабря более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Южный военный округ оккупантов. …
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.17, 23:05 Выполняемые задачи связаны с подготовкой к дальнему походу с применением вооружения и технических средств. В оккупированном Севастополе 28 декабря более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  28.12.17, 23:35 В оккупированном Севастополе 28 декабря более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа России. Указывается, что задачи…
Гордон Гордон  ·  28.12.17, 23:56 Экипажи российских кораблей у берегов аннексированного Севастополя обучают борьбе за живучесть при стоянке у пирса, противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности в пунктах базирования.Черноморский…
Униан Униан  ·  29.12.17, 00:30 После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
США призывают обменяться &quot;всех на всех&quot;

США призывают обменяться "всех на всех"
40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму

40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму
Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб и позволит ускорить идентификацию лиц, причастных к преступлениям, - Грицак

Биометрический контроль на границе с РФ осложнит работу российских спецслужб…
Президент Италии распустил обе палаты парламента

Президент Италии распустил обе палаты парламента
США и Турция договорились возобновить выдачу виз

США и Турция договорились возобновить выдачу виз
Сбил на авто человека: Суд принял окончательное решение по делу Шуфрича-младшего

Сбил на авто человека: Суд принял окончательное решение по делу…
Суд объявил приговор сыну Шуфрича за ДТП

Суд объявил приговор сыну Шуфрича за ДТП
ЦИК предлагает государственный эксперимент

ЦИК предлагает государственный эксперимент
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время праздников

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время…
В Госдепе США призывали провести обмен &quot;всех на всех&quot;

В Госдепе США призывали провести обмен "всех на всех"
Госдеп США призывает к обмену пленных &quot;всех на всех&quot;

Госдеп США призывает к обмену пленных "всех на всех"
Повседневные привычки, которые сильно вредят нашему организму

Повседневные привычки, которые сильно вредят нашему организму
NASA опубликовало впечатляющие кадры зимнего Марса

NASA опубликовало впечатляющие кадры зимнего Марса
Президент Италии объявил о роспуске обеих палат парламента

Президент Италии объявил о роспуске обеих палат парламента
Революция достоинства в здравоохранении: Супрун отреагировала на старт медицинской реформы

Революция достоинства в здравоохранении: Супрун отреагировала на старт медицинской реформы
В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций

В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.