40 кораблей российского Черноморского флота проводят учения в Крыму (8 новостей) «После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове»

В оккупированном Севастополе (Крыму) более 40 корабельных экипажей Черноморского флота России отрабатывают задачи, которые связаны с подготовкой к дальнему походу, применением вооружения и технических средств. Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

Как отметили оккупанты, основными задачами в 2018 году для Черноморского флота является обеспечение приема новых кораблей, а также выполнение задач в составе соединения в Средиземном море.

Обновлено в 23:56 К маневрам у берегов Севастополя привлекли около 40 надводных кораблей. Их экипажи готовят к дальнему плаванию и обучают "борьбе за живучесть при стоянке корабля у пирса, противовоздушной обороне и противодиверсионной деятельности в пунктах базирования".

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Обновлено в 00:30 После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове.