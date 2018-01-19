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$500 тыс. и частный остров. СМИ узнали, как Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах

$500 тыс. и частный остров. СМИ узнали, как Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах (3 новости и 1 видео)

«Президент Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах, который, по подсчетам СМИ, обошелся ему примерно…»

С 1 по 8 января президент Петр Порошенко провел на Мальдивах. На отдых потратил не менее $500 тыс.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

По информации журналистов, в рождественском отпуске с президентом находились трое мужчин, пять женщин и двое детей. На Мальдивы летали частным самолетом Falcon 7X. Его взяли в аренду в турецкой авиакомпании Setair. Вместе с простоем на протяжении почти всего периода отпуска это обошлось президенту в примерно 154 тыс. евро.

"Зарегистрированными на рейс оказались лица под такими именами и фамилиями: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko", - говорится в расследовании.

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Семь дней и шесть ночей Порошенко отдыхал в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc. Там фигурировал под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine).

Поселились на самой дорогой вилле курорта, которая расположена на отдельном острове. Кроме основной виллы с бассейном, здесь еще одна гостевая, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и свой пляж.

Аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила Порошенко и его спутникам не менее $46 тыс. в сутки. Таким образом, за 6 суток президент должен был заплатить только за проживание $276 тыс.

Туристы также имели дополнительные расходы - дайвинг, водный спорт, лодки в течение семи дней обошлись в $18 705. Только четвертого января за завтрак на вилле было уплачено $4 118. За обеды - $4682, а ужины на вилле обошлись в $3165.

В общем все дополнительные услуги составляли $37 550. И за них Mr. Petro Incognito рассчитался наличными.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Хвиля Хвиля  ·  19.01.18, 08:07 Стоимость отдыха президента Петра Порошенко и его семьи на Мальдивских островах составляет около 500 тысяч долларов. К такому выводу пришли журналисты проекта «Схемы», подсчитав, сколько стоят…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  19.01.18, 10:06 Президент Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах, который, по подсчетам СМИ, обошелся ему примерно в $500 тыс.
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