$500 тыс. и частный остров. СМИ узнали, как Петр Порошенко отдохнул на Мальдивах

С 1 по 8 января президент Петр Порошенко провел на Мальдивах. На отдых потратил не менее $500 тыс.
Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".
По информации журналистов, в рождественском отпуске с президентом находились трое мужчин, пять женщин и двое детей. На Мальдивы летали частным самолетом Falcon 7X. Его взяли в аренду в турецкой авиакомпании Setair. Вместе с простоем на протяжении почти всего периода отпуска это обошлось президенту в примерно 154 тыс. евро.
"Зарегистрированными на рейс оказались лица под такими именами и фамилиями: Vera Lazarieva, Ivan Dekhteriev, Evheniia Safonova, Oleksandr Syshchykov, Kateryna Boieva, Vitalii Kokorin, Olena Senchenko, Olha Herasymenko", - говорится в расследовании.
Семь дней и шесть ночей Порошенко отдыхал в пятизвездочном курортном отеле Cheval Blanc. Там фигурировал под именем Mr. Petro Incognito (Ukraine).
Поселились на самой дорогой вилле курорта, которая расположена на отдельном острове. Кроме основной виллы с бассейном, здесь еще одна гостевая, двухэтажные апартаменты, причал для лодок, зона спа, место для обеда на свежем воздухе и свой пляж.
Аренда отдельного острова на курорте Cheval Blanc стоила Порошенко и его спутникам не менее $46 тыс. в сутки. Таким образом, за 6 суток президент должен был заплатить только за проживание $276 тыс.
Туристы также имели дополнительные расходы - дайвинг, водный спорт, лодки в течение семи дней обошлись в $18 705. Только четвертого января за завтрак на вилле было уплачено $4 118. За обеды - $4682, а ужины на вилле обошлись в $3165.
В общем все дополнительные услуги составляли $37 550. И за них Mr. Petro Incognito рассчитался наличными.