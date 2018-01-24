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70 тысяч людей в Днепре остались без воды

70 тысяч людей в Днепре остались без воды (3 новости)

«В Днепре около 70 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе»

Масштабным прорывом водопровода занимаются коммунальщики. В Днепре на магистральном водопроводе произошла масштабная авария, которая оставила без воды 70 тысяч человек в нескольких жилых массивах.

По словам представителей "Днепроводоканала", место прорыва уже найдено – труба разошлась на два сантиметра.

Ликвидацией аварии уже занимаются специалисты, а ведомство планирует вернуть горожанам водоснабжение еще до конца суток.

Ранее мы писали об озере, которое появилось в подвале одной из многоэтажек Днепра. Жильцы дома выражали опасения, что здание в один "прекрасный" день может просто обрушиться.

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Напомним также о масштабной аварии во Львове, когда без воды остались жители домов на 80 улицах.

"Как сообщили во ЛГКП "Львовводоканал", ночью произошла авария на магистральном водопроводе" Плугов-Винники", из-за чего часть улиц в Лычаковском районе без воды. Работы продолжаются, восстановить водоснабжение планируют утром", – говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что авария произошла на водопроводе в селе Чижиков.

Также мы сообщали, что в Киеве временно ограничат водоснабжение. Не будет воды на двух улицах в центре столицы.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  24.01.18, 13:37 В Днепре около 70 тысяч жителей остались без воды из-за аварии на водопроводе
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  24.01.18, 14:25 В Днепре из-за аварии на водопроводе около 70 тысяч жителей остались без воды.
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