70 тысяч людей в Днепре остались без воды

Масштабным прорывом водопровода занимаются коммунальщики. В Днепре на магистральном водопроводе произошла масштабная авария, которая оставила без воды 70 тысяч человек в нескольких жилых массивах.
По словам представителей "Днепроводоканала", место прорыва уже найдено – труба разошлась на два сантиметра.
Ликвидацией аварии уже занимаются специалисты, а ведомство планирует вернуть горожанам водоснабжение еще до конца суток.
Ранее мы писали об озере, которое появилось в подвале одной из многоэтажек Днепра. Жильцы дома выражали опасения, что здание в один "прекрасный" день может просто обрушиться.
Напомним также о масштабной аварии во Львове, когда без воды остались жители домов на 80 улицах.
"Как сообщили во ЛГКП "Львовводоканал", ночью произошла авария на магистральном водопроводе" Плугов-Винники", из-за чего часть улиц в Лычаковском районе без воды. Работы продолжаются, восстановить водоснабжение планируют утром", – говорится в сообщении.
Пресс-служба уточнила, что авария произошла на водопроводе в селе Чижиков.
Также мы сообщали, что в Киеве временно ограничат водоснабжение. Не будет воды на двух улицах в центре столицы.