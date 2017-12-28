82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ

Народный артист СССР, российский актер Олег Табаков пришел в сознание Об этом сообщают российские СМИ. «Сейчас народный артист СССР находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает. Как говорят в таких случаях медики, не реагирует на внешние раздражители», – говорится в сообщении. При этом вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что актера Олега Табакова не ... Источник: Политека.

Обновлено в 12:15 Сообщается, что сейчас актер находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает. Как говорят в таких случаях медики, не реагирует на внешние раздражители. В состояние медикаментозной седации его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

Обновлено в 12:28 Однако в издании отметили, что 82-летний артист почти никого не узнает и не реагирует на внешние раздражители.