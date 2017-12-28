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Politeka Politeka · · Обновлено в 12:28
82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ

82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ (5 новостей)

«Олег Табаков находится в реанимации. Состояние артиста остается стабильно тяжелым, врачи не дают никаких прогнозов»

Народный артист СССР, российский актер Олег Табаков пришел в сознание Об этом сообщают российские СМИ. «Сейчас народный артист СССР находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает. Как говорят в таких случаях медики, не реагирует на внешние раздражители», – говорится в сообщении. При этом вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что актера Олега Табакова не ... Источник: Политека.

Обновлено в 12:15 Сообщается, что сейчас актер находится в сознании, однако практически никого вокруг не узнает. Как говорят в таких случаях медики, не реагирует на внешние раздражители. В состояние медикаментозной седации его ввели для того, чтобы снять нагрузку с внутренних органов.

Обновлено в 12:28 Однако в издании отметили, что 82-летний артист почти никого не узнает и не реагирует на внешние раздражители.

ФОТО К НОВОСТИ: «82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ»
Фото 82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ
Фото Олег Табаков: актер дышит с помощью специального оборудования
Фото Табаков вышел из комы: врачи не справляются, вызвали подмогу
Фото Олег Табаков вышел из комы, но никого не узнает, - СМИ
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  28.12.17, 10:10 Актер вышел из комы.
Joinfo Joinfo  ·  28.12.17, 10:31 Олег Табаков находится в реанимации. Состояние артиста остается стабильно тяжелым, врачи не дают никаких прогнозов.
РБК Украина РБК Украина  ·  28.12.17, 12:15 Народный артист СССР Олег Табаков пришел в сознание после того, как его ввели в искусственную кому, но практически никого вокруг не узнает. Об этом передает российское издание ren.tv.Сообщается, что сейчас…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.17, 12:28 Известный российский и советский актер Олег Табаков, которого недавно ввели в состояние искусственной комы, вышел из нее и находится в сознании. Об этом сообщают журналисты "РЕН ТВ". Однако в издании…
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82-летний Олег Табаков перестал узнавать родных – СМИ

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