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Общество
Politeka Politeka · · Обновлено в 11:12
· Полиция · Уровень преступности
Аброськин привел статистику совершенных умышленных убийств в Украине за последние 20 лет. Инфографика

Аброськин привел статистику совершенных умышленных убийств в Украине за последние 20 лет. Инфографика (7 новостей)

«Согласно опубликованным данным Аброськина, в 2017 году с 1551 было раскрыто 466 убийств прошлых лет»

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опроверг сообщения о том, что уровень преступности в Украине находится на уровне 90-х годов Аброськин привел статистику совершенных убийств за последние 20 лет. Согласно этой статистике, в 1997 году на территории Украины было совершено 4529 убийств, а в 2017 – 1551. «В 2017 году из 1551 совершенного убийства ... Источник: Политека.

Обновлено в 10:46 В 2017 году из 1551 совершенного убийства личность преступника была установлена в 1387 фактах, также было раскрыто 466 убийств прошлых лет.

Обновлено в 11:12 "В последнее время появилось очень много "специалистов", которые голосят о том, что у нас в государстве уровень преступности находится на уровне 90-х годов. Позже это подхватывает российская пропаганда и уже на весь мир транслирует о "разгуле криминала на Украине" с целью дискредитации нашей страны на международной арене посредством демонстрации якобы нашей "неспособности навести порядок и обеспечить правопорядок", –; написал Аброськин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Аброськин привел статистику совершенных умышленных убийств в Украине за последние 20 лет. Инфографика»
Фото Нацполиция сообщила о показателях раскрываемости убийств за последние 20 лет
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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 05:51 Согласно опубликованным данным Аброськина, в 2017 году с 1551 было раскрыто 466 убийств прошлых лет.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  12.01.18, 07:41 Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин привет статистику относительно совершенных и раскрытых намеренных убийств за последних 20 лет в Украине
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  12.01.18, 08:54 По данным правоохранителей, в прошлом году раскрыто около 89% убийств, в том числе несколько сотен преступлений прошлых лет.
Газета День Газета День  ·  12.01.18, 09:32 Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин рассказал о показателях по совершению и раскрытию умышленных убийств за последние 20 лет на территории Украины. Об этом он написал в своем…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  12.01.18, 10:46 В 2017 году из 1551 совершенного убийства личность преступника была установлена в 1387 фактах, также было раскрыто 466 убийств прошлых лет.
Голос.UA Голос.UA  ·  12.01.18, 11:12 В Украине за 2017 год раскрыли 1 387 убийств из 1 551 совершенных и 466 убийств прошлых лет. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции –; начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин…
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