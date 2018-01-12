Аброськин привел статистику совершенных умышленных убийств в Украине за последние 20 лет. Инфографика (7 новостей) «Согласно опубликованным данным Аброськина, в 2017 году с 1551 было раскрыто 466 убийств прошлых лет»

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин опроверг сообщения о том, что уровень преступности в Украине находится на уровне 90-х годов Аброськин привел статистику совершенных убийств за последние 20 лет. Согласно этой статистике, в 1997 году на территории Украины было совершено 4529 убийств, а в 2017 – 1551. «В 2017 году из 1551 совершенного убийства ... Источник: Политека.

Обновлено в 10:46 В 2017 году из 1551 совершенного убийства личность преступника была установлена в 1387 фактах, также было раскрыто 466 убийств прошлых лет.

Обновлено в 11:12 "В последнее время появилось очень много "специалистов", которые голосят о том, что у нас в государстве уровень преступности находится на уровне 90-х годов. Позже это подхватывает российская пропаганда и уже на весь мир транслирует о "разгуле криминала на Украине" с целью дискредитации нашей страны на международной арене посредством демонстрации якобы нашей "неспособности навести порядок и обеспечить правопорядок", –; написал Аброськин.