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Аброськин выступает за расширение полномочий полиции

Аброськин выступает за расширение полномочий полиции (3 новости)

«Первый замглавы Нацполиции хочет больше полномочий для полиции, чтобы остановить поток оружия из зоны АТО»

Полномочия полиции должны быть временно расширены для борьбы с незаконным перемещением оружия из зоны АТО.

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Телеграф Телеграф  ·  14.01.18, 19:04 Первый замглавы Нацполиции хочет больше полномочий для полиции, чтобы остановить поток оружия из зоны АТО.
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