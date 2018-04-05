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Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN

Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN (4 новости)

«США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в…»

США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за вмешательство в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два источника рассказали, что о мерах будет объявлено в четверг, 5 апреля.

Отмечается, что санкции введут в отношении бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину и правительству.

В Белом доме и Минфине США не стали комментировать, планируют ли они вводить санкции на этой неделе.

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Ранее СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые посещали США. Это было сделано в рамках расследования "российского дела". Трамп продлил действие санкций против ФСБ и ГРУ

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Фото Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN
Фото США введут санкции против российских олигархов
Фото США планируют на следующей неделе объявить новые санкции против российских олигархов, - СМИ
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Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 02:10 США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в выборы 2016 года.
Новое Время Новое Время  ·  05.04.18, 02:44 Американский телеканал CNN сообщает, что Белый дом собирается ввести санкции против нескольких российских олигархов, которые причастны к вмешательству в выборы президента США в 2016 году.
Канал 112 Канал 112  ·  05.04.18, 02:56 США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов. Об этом сообщает Reuters. "По словам двух официальных лиц США, санкции будут объявлены на этой неделе и будут направлены…
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