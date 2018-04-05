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Администрация Трампа введет санкции против российских олигархов - CNN (4 новости) «США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов по закону, который направлен против вероятного вмешательства Москвы в…»

США намерены ввести санкции против российских олигархов из так называемого "кремлевского списка" за вмешательство в выборы американского президента в 2016 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Два источника рассказали, что о мерах будет объявлено в четверг, 5 апреля.

Отмечается, что санкции введут в отношении бизнесменов, приближенных к президенту России Владимиру Путину и правительству.

В Белом доме и Минфине США не стали комментировать, планируют ли они вводить санкции на этой неделе.

Трамп признался, что США уже давно проиграли торговую войну с Китаем

Ранее СМИ сообщили, что команда спецпрокурора США Роберта Мюллера допросила двух российских бизнесменов, которые посещали США. Это было сделано в рамках расследования "российского дела". Трамп продлил действие санкций против ФСБ и ГРУ

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