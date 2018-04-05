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Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича (6 новостей) «Основная часть свидетелей защиты Виктора Януковича по делу о государственной измене живут в Москве в Российской Федерации»

Основная часть свидетелей защиты Виктора Януковича по делу о государственной измены проживают в Москве Российской Федерации.

Об этом на заседании Оболонского суда заявил защитник Януковича Виталий Сердюк, пишет "Українська правда"

"Основная часть свидетелей, за исключением Клюева, проживающих на территории Российской Федерации, в городе Москва", - сказал он.

Адреса проживания бывших премьер-министра Николая Азарова, главы МВД Виталия Захарченко, командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка, министра обороны Павла Лебедева, начальника Службы безопасности президента УГО Константина Кобзаря и сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого защита не предоставила.

"Касательно адреса проживания, то было требование суда предоставить адрес для направления повестки", - попытался оправдаться Сердюк.

Однако судья Владислав Девятко отметил, что было требование суда предоставить именно те адреса, по которым свидетели проживают.

"Суд убеждал сторону защиты, что защита может предоставить эти адреса конфиденциально, без разглашения стороне обвинения. Но защита не предоставила", - сказал он.

На это защитник Януковича сказал, что попытается выяснить адреса проживания у свидетелей.

В то же время Девятко напомнил, что на допрос свидетелей по защите осталось только 4 дня.

В Украине против Януковича открыли несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.

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