  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича
Политика
Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 18:42
· Cитуация в России · Заседание · Защитник
Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича

Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича (6 новостей)

«Основная часть свидетелей защиты Виктора Януковича по делу о государственной измене живут в Москве в Российской Федерации»

Основная часть свидетелей защиты Виктора Януковича по делу о государственной измены проживают в Москве Российской Федерации.

Об этом на заседании Оболонского суда заявил защитник Януковича Виталий Сердюк, пишет "Українська правда"

"Основная часть свидетелей, за исключением Клюева, проживающих на территории Российской Федерации, в городе Москва", - сказал он.

Адреса проживания бывших премьер-министра Николая Азарова, главы МВД Виталия Захарченко, командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка, министра обороны Павла Лебедева, начальника Службы безопасности президента УГО Константина Кобзаря и сотрудника охраны президента Сергея Бернацкого защита не предоставила.

"Касательно адреса проживания, то было требование суда предоставить адрес для направления повестки", - попытался оправдаться Сердюк.

Однако судья Владислав Девятко отметил, что было требование суда предоставить именно те адреса, по которым свидетели проживают.

"Суд убеждал сторону защиты, что защита может предоставить эти адреса конфиденциально, без разглашения стороне обвинения. Но защита не предоставила", - сказал он.

На это защитник Януковича сказал, что попытается выяснить адреса проживания у свидетелей.

В то же время Девятко напомнил, что на допрос свидетелей по защите осталось только 4 дня.

В Украине против Януковича открыли несколько уголовных производств. Его обвиняют в массовых убийствах граждан, завладении государственным имуществом, захвате власти неконституционным путем, действиях, направленных на свержение конституционного строя.

Обновлено в 18:19 Защитник президента-беглеца Виктора Януковича — Виталий Сердюк выдал места жительства основной части свидетелей по делу о государственной измене В ходе заседания Оболонского суда Сердюк заявил, что все они находятся в Российской Федерации. «Основная часть свидетелей, за исключением Клюева, живут на…

Обновлено в 18:42 Руслан Кравченко прокомментировал работу адвокатов Януковича Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир 112 Украина: https://goo.gl/prtGrU Все новости Украины сегодня на 112 Украина Политика Украины, новости Украины все на 112 Украина

ФОТО К НОВОСТИ: «Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича»
Фото Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича
Фото Основные свидетели дела Януковича отсиживаются в Москве
Фото Где живет Азаров: в суде по делу Януковича прозвучало название страны
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  05.04.18, 16:04 Основная часть свидетелей защиты Виктора Януковича по делу о государственной измене живут в Москве в Российской Федерации.
Униан Униан  ·  05.04.18, 16:55 По словам защитника Виктора Януковича, основная часть свидетелей по делу о госизмене, за исключением Андрея Клюева, проживают на территории Российской Федерации, в городе Москва.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.04.18, 18:07 Большинство свидетелей защиты Виктора Януковича в деле о государственной измене живут в Москве. Адвокат Януковича не предоставил суду более подробную информацию касательно адреса этих людей. Об этом пишет…
Politeka Politeka  ·  05.04.18, 18:19 Защитник президента-беглеца Виктора Януковича — Виталий Сердюк выдал места жительства основной части свидетелей по делу о государственной измене В ходе заседания Оболонского суда Сердюк заявил,…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  05.04.18, 18:42 Руслан Кравченко прокомментировал работу адвокатов Януковича Подписаться на канал: https://goo.gl/CqZYZb Прямой эфир 112 Украина: https://goo.gl/prtGrU Все новости Украины сегодня на 112 Украина Политика…
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Бубенчик прибыл в прокуратуру для получения нового подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бубенчик прибыл в прокуратуру для получения нового подозрения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украина выдала первую электронную визу иностранцу

Украина выдала первую электронную визу иностранцу
Нацгвардия троллит &quot;забывчивый&quot; Волынский облсовет за &quot;жучки&quot;

Нацгвардия троллит "забывчивый" Волынский облсовет за "жучки"
Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича

Адвокат рассказал, где живут экс-чиновники режима Януковича
Обнародовано первое заявление дочери Скрипаля после отравления

Обнародовано первое заявление дочери Скрипаля после отравления
У Путина цинично ответили по поводу громкого заявления экс-главаря ДНР о России на Донбассе

У Путина цинично ответили по поводу громкого заявления экс-главаря ДНР…
Святослав Вакарчук: Президент изменится, если общество начнет иначе действовать

Святослав Вакарчук: Президент изменится, если общество начнет иначе действовать
В деле о госизмене Януковича допросят Добкина

В деле о госизмене Януковича допросят Добкина
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
ГПУ сообщила Бубенчику о новом подозрении

ГПУ сообщила Бубенчику о новом подозрении
В Херсоне у СБУ пытались отбить &quot;депутата горсовета&quot; Евпатории

В Херсоне у СБУ пытались отбить "депутата горсовета" Евпатории
&amp;quot;Не хочу толкать кого-то под автобус&amp;quot;. Цукерберг назвал виновных в утечке данных пользователей Facebook

"Не хочу толкать кого-то под автобус". Цукерберг назвал виновных в…
Олимпийская чемпионка Игр-1972 обвинила тренера в изнасиловании

Олимпийская чемпионка Игр-1972 обвинила тренера в изнасиловании
Ученые рассказали, в какой позе можно получить здоровый и долгий сон

Ученые рассказали, в какой позе можно получить здоровый и долгий…
&amp;quot;Янтарному&amp;quot; Розенблату разрешили выехать в командировку в ОАЭ

"Янтарному" Розенблату разрешили выехать в командировку в ОАЭ
В Кропивницком рушится жилой дом, в подвале которого несколько недель стояла вода

В Кропивницком рушится жилой дом, в подвале которого несколько недель…
Пасхальный тур УПЛ: где и когда смотреть матчи 26-го тура Премьер-лиги

Пасхальный тур УПЛ: где и когда смотреть матчи 26-го тура…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.