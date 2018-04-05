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Адвокат семей Небесной сотни рассказал об интересных деталях дела против Бубенчика

Адвокат семей Небесной сотни рассказал об интересных деталях дела против Бубенчика (5 новостей)

«Адвокат "Небесной сотни" написал, в чем именно подозревают командира батальона "Запад-2"»

Один из адвокатов семей Небесной сотни Виталий Тытич заявил, что, по данным следствия, "стрелок с Майдана" Иван Бубенчик, подозреваемый в убийстве беркутовцев в 2014 году, стрелял с целью сорвать перемирие. Об этом Тытич написал в Facebook, ссылаясь на материалы уголовного дела. "Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал адвокат. Он также напомнил, что, по материалам дела, около с 7 до 8:00 утра 20 февраля 2014 на Майдане Независимости Бубенчик совершил три прицельных выстрела из охотничьего карабина "Сайга М3" повлекшие смертельное ранение прапорщика ВВ (бедренная артерия, смерть в результате массивной кровопотери); смертельное ранение прапорщика милиционера "Беркут" (живот, внутренние органы, смерть в результате массивной кровопотери); ранение майора ВВ тяжкое телесное повреждение (плечо (сквозное) и грудной клетки. Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Его подозревают в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  05.04.18, 06:59 Адвокат "Небесной сотни" написал, в чем именно подозревают командира батальона "Запад-2".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  05.04.18, 09:32 По мнению следствия, участник революции хотел сорвать временное перемирие между властью и оппозицией.  
Униан Униан  ·  05.04.18, 09:37 Из текста подозрения следует, что убитые Бубенчиком правоохранители не имели отношения к преступным действиям в отношении участников акций протеста.
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