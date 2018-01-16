Адвокаты Януковича через соцсети ищут свидетелей

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Богдан Биленко приглашают всех желающих, кто хочет рассказать известную им информацию о событиях времен Майдана 2013-2014 годов в Киеве и последовавшей за этим аннексии Крыма Российской Федерацией, обращаться в объединение "Авер Лекс".

Обновлено в 13:31 "Мы просим откликнуться всех, кто готов помочь установить истину и рассказать народу Украины правду о событиях 2013 2014 годов", написал он.

Обновлено в 13:32 Адвокат Януковича просит помощи для подсудимого у свидетелей и участников Майдана Адвокат скандального экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к участникам и очевидцам событий на Майдане и вокруг обстоятельств с аннексией Крыма за помощью в зборе свидетельских показаний для судебного процесса. Как пишет адвокат, они хотят лишь “установить истину и рассказать народу Украины правду о ... Источник: Политека.