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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 13:32
Адвокаты Януковича через соцсети ищут свидетелей

Адвокаты Януковича через соцсети ищут свидетелей (6 новостей)

«Адвокаты экс-президента Виктора Януковича приглашают желающих рассказать известную им информацию о событиях времен Евромайдана 2013-2014 годов»

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Богдан Биленко приглашают всех желающих, кто хочет рассказать известную им информацию о событиях времен Майдана 2013-2014 годов в Киеве и последовавшей за этим аннексии Крыма Российской Федерацией, обращаться в объединение "Авер Лекс".

Обновлено в 13:31 "Мы просим откликнуться всех, кто готов помочь установить истину и рассказать народу Украины правду о событиях 2013 2014 годов", написал он.

Обновлено в 13:32 Адвокат Януковича просит помощи для подсудимого у свидетелей и участников Майдана Адвокат скандального экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к участникам и очевидцам событий на Майдане и вокруг обстоятельств с аннексией Крыма за помощью в зборе свидетельских показаний для судебного процесса. Как пишет адвокат, они хотят лишь “установить истину и рассказать народу Украины правду о ... Источник: Политека.

ФОТО К НОВОСТИ: «Адвокаты Януковича через соцсети ищут свидетелей»
Фото Адвокаты Януковича ищут свидетелей, готовых рассказать о событиях времен Майдана
Фото Адвокаты Януковича ищут свидетелей, готовых рассказать о событиях времен Майдана
Фото Адвокат Януковича ищет свидетелей по делам Майдана
Фото Защита Януковича ищет свидетелей в Facebook
Фото Адвокат Януковича обратился за помощью ко всем украинцам, сеть в ауте
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Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 10:45 Адвокаты экс-президента Виктора Януковича приглашают желающих рассказать известную им информацию о событиях времен Евромайдана 2013-2014 годов.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 11:22 Адвокаты экс-президента Виктора Януковича приглашают желающих рассказать известную им информацию о событиях времен Евромайдана 2013-2014 годов.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  16.01.18, 12:29 Адвокат беглого президента Виктора Януковича Виталий Сердюк начала сбор свидетельских показаний о событиях на Майдане в 2013-2014 годах и вокруг утраты Крыма. Об этом он написал во вторник, 16 января,…
Гордон Гордон  ·  16.01.18, 13:31 Защиту экс-президента Украины Виктора Януковича интересует, в частности, информация о структуре Штаба национального сопротивления, якобы подчиненности бойцов сотен самообороны политическим лидерам, наличии…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  16.01.18, 13:32 Адвокат Януковича просит помощи для подсудимого у свидетелей и участников Майдана Адвокат скандального экс-президента Виктора Януковича Виталий Сердюк обратился к участникам и очевидцам событий на Майдане…
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