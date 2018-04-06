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Аэропорт Борисполь снесет терминал "B"

Аэропорт Борисполь снесет терминал "B" (4 новости)

«Гендиректор сравнил его с чемоданом без ручки»

В аэропорту "Борисполь" в соответствии с Концепцией развития аэропорта до 2045 года снесут терминал "В". Сегодня он простаивает.

На терминалах B и D создадут один мега-терминал, сообщил гендиректор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин в интервью LIGA.net.

"Так сложилось, что этот терминал воспринимается в экспертном обществе, как некая священная корова и символ Борисполя. Но он сегодня для нас, как чемодан без ручки. Снести его вроде как жалко, а функционально использовать в ближайшие годы трудно", - отметил Рябикин.

"Поэтому концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает строительство второй очереди нового терминала на месте терминала В. Скорее всего, к 2030 году станет вопрос о его сносе", - добавил он.

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Терминал D со временем станет Point-to-Рoint. Он сконцентрирует под своей крышей лоукост и чартерные перевозки.

Укрзализныця объявила два тендера в рамках обновленного проекта по созданию железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом Борисполь. По данным системы Prozorro, оценочная стоимость работ по первому тендеру составляет 112,67 млн грн. Он разбит на два лота. К первому входит строительство опор эстакады. Оценили в 103 млн грн. Должно быть выполнено до 30 сентября 2018.

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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  06.04.18, 19:51 Прокуратура расследует злоупотребления властью должностными лицами международного аэропорта "Борисполь" во время закупки работ на сумму свыше 47 миллионов гривен
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 20:46 Концепция развития аэропорта Борисполь до 2045 года предусматрвиает снос простаивающего сегодня терминала "В".
Обозреватель Обозреватель  ·  06.04.18, 21:49 Гендиректор сравнил его с чемоданом без ручки
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