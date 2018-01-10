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Агент Милевского назвал наиболее вероятное место продолжения карьеры своего клиента

Агент Милевского назвал наиболее вероятное место продолжения карьеры своего клиента (4 новости)

«Александр Панков во всем признался»

Агент Артема Милевского Александр Панков рассказал о том, где, скорее всего, продолжит карьеру украинский нападающий.

ФОТО К НОВОСТИ: «Агент Милевского назвал наиболее вероятное место продолжения карьеры своего клиента»
Фото Агент Милевского назвал наиболее вероятное место продолжения карьеры своего клиента
Фото Панков о возвращении Милевского в "Динамо"
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Новое Время Новое Время  ·  10.01.18, 14:26 Агент украинского нападающего Артема Милевского Александр Панков заявил о том, что его клиент, скорее всего, продолжит выступления в брестском Динамо.
Телеграф Телеграф  ·  10.01.18, 16:14 Агент экс-форварда сборной Украины рассказал о желании Артема Милевского вернуться в “Динамо” Киев.
Обозреватель Обозреватель  ·  10.01.18, 18:59 Александр Панков во всем признался
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Агент Милевского назвал наиболее вероятное место продолжения карьеры своего клиента

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