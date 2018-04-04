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Агрохолдинг "Авангард" сделал заявление касательно действий САП и Холодницкого

Агрохолдинг "Авангард" сделал заявление касательно действий САП и Холодницкого (5 новостей)

«В компании подчеркивают, что все действия НАБУ были направлены на «дестабилизацию и разбалансирование » деятельности предприятий холдинга»

Агрохолдинг "Авангард", принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, присоединился к обвинениям в адрес специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Об этом говорится в заявлении аграрного холдинга "Авангард" по распространению информации, связанной с делом САП Назара Холодницкого, передают Украинские Новости.

В течение двух лет Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) осуществляется досудебное расследование предприятий аграрного холдинга "Авангард" относительно возможного незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, сформировавшегося после введения в эксплуатацию в 2015 году двух крупнейших птицекомплексов в Херсонской и Хмельницкой областях.

Компании агрохолдинга "Авангард" в 2015 году ввели в эксплуатацию 2 крупнейших птицекомплекса в Евразии полного цикла производства (зона подращивания мощностью 5 млн голов; зона промышленного производства мощностью 11,4 млн голов; комбикормовые заводы, инкубаторы) согласно мировым стандартам. Технологические решения внедрялись самыми известными производителями оборудования в области птицеводства.

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Общая сумма инвестиций составила около 700 млн долларов, которые компания привлекла на международных рынках капитала и рынка Украины.

Основным аргументом детективов НАБУ является то, что наши компании до 1 января 2016 года как производители сельскохозяйственной продукции находились на специальном режиме налогообложения налога на добавленную стоимость (данное право предоставлялись всем украинским производителям сельскохозяйственной продукции).

Все эти обвинения были перепроверены в 2016 и 2017 годах в ходе расследований, проведенных Службой безопасности Украины и Генеральной прокуратурой Украины по аналогичным обвинениям за тот же период, и были приняты решения о закрытии уголовных производств.

В течение двух лет сотрудники агрохолдинга способствовали проведению всех необходимых следственных действий досудебного расследования НАБУ. В частности, было направлено компании на выполнение около 70 постановлений суда и запросов о предоставлении информации и документов, было предоставлено десятки ответов на все запросы, документация прошла все необходимые экспертизы.

Но все действия НАБУ направлены были на дестабилизацию и разбалансирование деятельности предприятий холдинга и детективы продолжали незаконные действия, проведены большое количество варварских обысков на предприятиях с изъятием серверов и оборудования, что приводило к остановке операционных процессов, были допрошены все сотрудники холдинга в этом деле. Детективы НАБУ не обращали внимание на все доказательства компании "Авангард" по законности возмещения НДС и все сводилось к абсурдным обвинениям холдинга в том, что компания сегодня является крупнейшим сельскохозяйственным производителем в Украине, производит огромное количество продукции и имеет право на возмещение НДС, как и другие украинские агропредприятия.

До сих пор мы не комментировали данную ситуацию в связи с тем, что компания надеялась на принятие законных решений антикоррупционных правоохранительными органами. Неоднократно мы обращались к руководству НАБУ и САП относительно незаконных действий и игнорирование в

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Униан Униан  ·  04.04.18, 15:43 В компании подчеркивают, что все действия НАБУ были направлены на «дестабилизацию и разбалансирование » деятельности предприятий холдинга
Экономические Известия Экономические Известия  ·  04.04.18, 15:53 Агрохолдинг "Авангард", принадлежащий бизнесмену Олегу Бахматюку, присоединился к обвинениям в адрес специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 16:07 В течение двух лет Национальным антикоррупционным бюро Украины осуществляется досудебное расследование предприятий Аграрного Холдинга Авангард относительно возможного незаконного возмещения налога на…
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