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Газета День Газета День · · Обновлено в 16:06
· Зарплата · Сотрудники
Air France отменила почти треть рейсов из-за забастовки сотрудников

Air France отменила почти треть рейсов из-за забастовки сотрудников (9 новостей)

«Air France отменила почти треть рейсов из-за забастовки сотрудников»

Авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, которые требуют повышения зарплат. Об этом сообщает ЕП со ссылкой на The Associated Press.

Субботняя забастовка сказалась как на внутренних, так и на международных рейсах. В частности, в аэропорту Шарль де Голль и Орли отменена четверть рейсов.

Это уже пятая забастовка работников Air France с февраля, и количество отмененных рейсов каждый раз растет.

На этой неделе профсоюзы объявили новые забастовки, и во вторник забастовка Air France совпала с национальнойзабастовкой железнодорожников.

Средняя зарплата в феврале составила 7828 грн и вдвое превысила минимальный…
Средняя зарплата в феврале составила 7828 грн и вдвое превысила минимальный…

Профсоюзы Air France требуют повышения зарплат на 6% после того как они были заморожены в течение нескольких лет. Air France же готова к повышению лишь на 1%.

Обновлено в 15:46 Об этом сообщает The Associated Press.

Обновлено в 16:06 Отмечается, что субботняя забастовка сказалась как на внутренних, так и на международных рейсах. В частности, в аэропорту Шарль де Голль и Орли отменена четверть рейсов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Air France отменила почти треть рейсов из-за забастовки сотрудников»
Фото Во Франции бастуют рабочие Air France: треть рейсов отменены
Фото Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников
Фото Air France отменила треть рейсов из-за забастовки во Франции
Фото Air France в субботу отменяет 30% рейсов из-за забастовки сотрудников
Фото Air France из-за забастовки отменила треть рейсов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  07.04.18, 13:35 Авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, которые требуют повышения зарплат.
Украинская правда Украинская правда  ·  07.04.18, 13:54 Авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, которые требуют повышения зарплат.
Телеграф Телеграф  ·  07.04.18, 14:00 Air France отменила почти треть рейсов из-за забастовки сотрудников.
Новое Время Новое Время  ·  07.04.18, 14:45 Французская авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, сообщает AP.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  07.04.18, 15:04 Забастовка связана с тем, что требования о повышении зарплаты работникам на 6% удовлетворены не в полной мере.
Капитал Капитал  ·  07.04.18, 15:24 Авиакомпания Air France отменила около 30% рейсов из-за забастовки сотрудников, которые требуют повышения зарплат. Об этом сообщает The Associated Press. Субботняя забастовка сказалась как на внутренних,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.04.18, 15:46 В субботу, 7 апреля, известный французский национальный авиаперевозчик Air France отменил около 30% рейсов из-за событий в стране. Об этом сообщает The Associated Press.Авиакомпания отменила рейсы из-за…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.04.18, 16:06 Из-за забастовки сотрудников авиакомпания AirFranceотменила около 30% рейсов, сообщает The AssociatedPress. Причиной забастовки стало требование сотрудников повысить зарплаты. Отмечается, что субботняя…
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