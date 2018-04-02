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Air France отменит четверть рейсов из-за забастовки

Air France отменит четверть рейсов из-за забастовки (4 новости)

«Авиакомпания Air France планирует выполнить во вторник 75% своих рейсов из-за забастовки работников»

Авиакомпания Air France планирует выполнить во вторник 75% своих рейсов из-за забастовки работников.

Об этом сообщает Le Figaro.

Как отмечается, будут выполнены 70% дальнемагистральных рейсов, 67% рейсов средней дальности и 85% коротких рейсов.

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В забастовке принимают участие почти 33% пилотов авиакомпании, 20,5% бортпроводников и 14,5% наземного персонала авиакомпании. Работники авиакомпании требуют увеличения заработных плат на 6%, тогда как руководство согласилось лишь на общую надбавку к зарплате в 1%.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  02.04.18, 15:25 Авиакомпания Air France планирует выполнить во вторник 75% своих рейсов из-за забастовки работников.
Depo.ua Depo.ua  ·  02.04.18, 16:26 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на Le Figaro. В частности, будут сохранены 70% дальнемагистральных рейсов, 67% рейсов средней дальности и 85% коротких рейсов. В забастовке примут участие почти 33%…
Униан Униан  ·  02.04.18, 17:54 Во Франции будет отменена часть дальнемагистральных, среднемагистральных и ближнемагистральных рейсов, больше всего - в/из Парижа.
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