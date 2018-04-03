Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев"

Униан · 03.04.18, 16:47

Сегодня был задержан участник Революции достоинства Иван Бубенчик, которого подозревают в причастности к убийству "беркутовцев" на Майдане. Сегодня в Печерском райсуде ему будет избрана мера пресечения.