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Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев"

Активиста Евромайдана задержали по подозрению в причастности к убийству "беркутовцев" (3 новости)

«В 2016 году он заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут"»

В ГПУ сообщили детали

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  03.04.18, 16:47 Сегодня был задержан участник Революции достоинства Иван Бубенчик, которого подозревают в причастности к убийству "беркутовцев" на Майдане. Сегодня в Печерском райсуде ему будет избрана мера пресечения.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  03.04.18, 17:03 В 2016 году он заявил, что убил двух командиров спецподразделения "Беркут".
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