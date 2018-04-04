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Альварес: «Никогда сознательно не принимал запрещенные препараты»

Альварес: «Никогда сознательно не принимал запрещенные препараты» (4 новости)

«Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина не состоится»

Эрик Гомес надеется, что бой удастся перепланировать на август-сентябрь 2018-го

ФОТО К НОВОСТИ: «Альварес: «Никогда сознательно не принимал запрещенные препараты»»
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Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 07:30 Бой Сауля Альвареса и Геннадия Головкина не состоится.
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Альварес: «Никогда сознательно не принимал запрещенные препараты»

Альварес: «Никогда сознательно не принимал запрещенные препараты»
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