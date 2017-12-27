Америка призвала РФ вернуть наблюдателей на Донбасс

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего последнего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал вернуть российских наблюдателей в состав СЦКК по Донбассу. Об этом в среду, 27 декабря, рассказала представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия», — говорится в сообщении.

Ранее в России заявляли, что для возвращения наблюдателей в состав СЦКК необходимо «прекращение провокаций со стороны Киева».

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