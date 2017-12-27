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Америка призвала РФ вернуть наблюдателей на Донбасс

Америка призвала РФ вернуть наблюдателей на Донбасс (8 новостей)

«Телефонный разговор состоялся 27 декабря»

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время своего последнего разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал вернуть российских наблюдателей в состав СЦКК по Донбассу. Об этом в среду, 27 декабря, рассказала представитель Госдепа Хизер Нойерт.

«Подчеркивая озабоченность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь попросил Россию вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия», — говорится в сообщении.

Ранее в России заявляли, что для возвращения наблюдателей в состав СЦКК необходимо «прекращение провокаций со стороны Киева».

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Обновлено в 22:25 Стороны также обсудили ракетно-ядерную программу КНДР и конфликт в Сирии.Госсекретарь США Рекс Тиллерсон попросил Москву вернуть своих представителей в Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон конфликта на востоке Украины (СЦКК). Об этом сообщает пресс-служба…

Обновлено в 23:25 Телефонный разговор состоялся 27 декабря

ФОТО К НОВОСТИ: «Америка призвала РФ вернуть наблюдателей на Донбасс»
Фото Тиллерсон призвал РФ вернуться в СЦКК и уменьшить насилие на Донбассе
Фото Тиллерсон призвал Лаврова вернуть россиян в СЦКК на Донбассе
Фото Тиллерсон призвал вернуть россиян в СЦКК: у Путина выдвинули условия
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Телеграф Телеграф  ·  27.12.17, 18:50 Тиллерсон призвал Лаврова снизить уровень насилия на Донбассе и вернуть представителей РФ в СЦКК.
ТСН ТСН  ·  27.12.17, 19:23 Американцам не нравится рост уровня насилия на востоке Украины.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  27.12.17, 19:39 В Госдепе рассказали о телефонном разговоре с Лавровым.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  27.12.17, 21:33 Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию вернуть своих представителя в Общий центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе.
Facenews Facenews  ·  27.12.17, 22:25 В телефонном разговоре с Сергеем Лавровым Рекс Тиллерсон призвал Москву снизить уровень насилия на востоке Украины. Стороны также обсудили ракетно-ядерную программу КНДР и конфликт в Сирии.Госсекретарь…
Обозреватель Обозреватель  ·  27.12.17, 23:25 Телефонный разговор состоялся 27 декабря
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