Американцам советуют ездить в Украину с осторожностью "из-за преступности и беспорядков" (11 новостей) «От поездок в Россию лучше вовсе отказаться, считают американские власти. »

Государственный департамент США в рекомендациях для американцев отнес Украину к группе стран, куда нужно ездить с остророжность. Об этом говориться в рекомендациях.

Все страны разделены на четыре категории. Первая - страны, куда можно ездить, соблюдая стандартные меры преодсторожности.

Украина во второй - среди стран, где нужно соблюдать повышенную острожность из-за вероятной угрозы. Также в этой группе Франция, Великобритания, Германия, Китай и Индия.

В третьей группе страны, от поездки в которые, по возможности, лучше воздержаться. Сюда попала Россия, а также Турция.

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В четвертой категории - страны, куда власти США не советуют ездить из-за возможной угрозы жизни. В частности, это Афганистан, Сирия, Северная Корея, Иран и Ирак.

Обновлено в 09:34 Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться. Новые рекомендации, включающие предостережения о рисках в той или иной стране, были опубликованы 10 января, ...

Обновлено в 10:32 От поездок в Россию лучше вовсе отказаться, считают американские власти.