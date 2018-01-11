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Политика
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 10:32
· США · Госдеп
Американцам советуют ездить в Украину с осторожностью "из-за преступности и беспорядков"

Американцам советуют ездить в Украину с осторожностью "из-за преступности и беспорядков" (11 новостей)

«От поездок в Россию лучше вовсе отказаться, считают американские власти. »

Государственный департамент США в рекомендациях для американцев отнес Украину к группе стран, куда нужно ездить с остророжность. Об этом говориться в рекомендациях.

Все страны разделены на четыре категории. Первая - страны, куда можно ездить, соблюдая стандартные меры преодсторожности.

Украина во второй - среди стран, где нужно соблюдать повышенную острожность из-за вероятной угрозы. Также в этой группе Франция, Великобритания, Германия, Китай и Индия.

В третьей группе страны, от поездки в которые, по возможности, лучше воздержаться. Сюда попала Россия, а также Турция.

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В четвертой категории - страны, куда власти США не советуют ездить из-за возможной угрозы жизни. В частности, это Афганистан, Сирия, Северная Корея, Иран и Ирак.

Обновлено в 09:34 Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться. Новые рекомендации, включающие предостережения о рисках в той или иной стране, были опубликованы 10 января, ...

Обновлено в 10:32 От поездок в Россию лучше вовсе отказаться, считают американские власти. 

ФОТО К НОВОСТИ: «Американцам советуют ездить в Украину с осторожностью "из-за преступности и беспорядков"»
Фото Госдеп рекомендовал проявить "повышенную осторожность" при путешествиях в Украину
Фото Госдеп рекомендовал американцам ездить в Украину с осторожностью
Фото Госдеп США советует американцам ездить в Украину с осторожностью
Фото Американцам посоветовали с осторожностью ездить в Украину
Фото Госдеп США рекомендовал американцам ездить в Украину с осторожностью
Фото Американцев призвали соблюдать повышенную осторожность, путешествуя в Украину
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  11.01.18, 03:22 Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев разделил страны мира на четыре группы по уровню безопасности жизни и здоровью, Украина попала во вторую группу, вместе с Германией и Францией.
Новое Время Новое Время  ·  11.01.18, 04:35 Государственный департамент США опубликовал рекомендации для американцев, которые собираются путешествовать в другие страны.
Униан Униан  ·  11.01.18, 05:47 Все страны были поделены на четыре группы, в списке с Украиной оказались Германия, Великобритания и Франция.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  11.01.18, 08:27 Государственный департамент США в рекомендациях для американцев отнес Украину к группе стран, куда нужно ездить с остророжность. Об этом говориться в рекомендациях.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  11.01.18, 08:29 Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться. Новые рекомендации, включающие предостережения…
Телеграф Телеграф  ·  11.01.18, 08:37 Госдепартамент США рекомендует американцам воздержаться от поездок в Россию, а в Украину посоветовал ехать с осторожностью.
Голос.UA Голос.UA  ·  11.01.18, 08:40 Госдепартамент США посоветовал своим гражданам соблюдать повышенную осторожность во время поездок в Украину, а также "избегать поездок" в Россию из-за "серьезных рисков" для безопасности. Об этом говорится…
ForUm ForUm  ·  11.01.18, 08:51 Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться.Новые рекомендации, включающие предостережения…
Хвиля Хвиля  ·  11.01.18, 09:34 Госдепартамент США в рекомендациях для путешествующих американцев посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию попросил воздержаться. Новые рекомендации, включающие предостережения…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  11.01.18, 10:32 От поездок в Россию лучше вовсе отказаться, считают американские власти. 
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