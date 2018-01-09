Американец сжег квартиру, пытаясь убить большого паука

Невероятные поступки некоторых людей порой сбивают с толка. Как такое приходит людям в голову – неизвестно. Но, благодаря им, мы можем поднять себе настроение и подумать: «со мной такого уж точно никогда не произойдет»! Как можно сжечь собственную квартиру, чтобы избавиться от одного паука? Тем более непонятно, насколько это эффективный способ борьбы.

Обновлено в 18:42 Невероятные поступки некоторых людей порой сбивают с толка. Как такое приходит людям в голову – неизвестно. Но, благодаря им, мы можем поднять себе настроение и подумать: «со мной такого уж точно никогда не произойдет»! Как можно сжечь собственную квартиру, чтобы…

Обновлено в 19:20 По словам очевидцев, после того, как мужчина поджег паука-волка, тот стал бегать по квартире, разнося пламя.