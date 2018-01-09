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Joinfo Joinfo · · Обновлено в 19:20
· Квартира
Американец сжег квартиру, пытаясь убить большого паука

Американец сжег квартиру, пытаясь убить большого паука (5 новостей)

«Американец устроил пожар в собственном доме, пытаясь покончить с большим пауком-волком»

Невероятные поступки некоторых людей порой сбивают с толка. Как такое приходит людям в голову – неизвестно. Но, благодаря им, мы можем поднять себе настроение и подумать: «со мной такого уж точно никогда не произойдет»! Как можно сжечь собственную квартиру, чтобы избавиться от одного паука? Тем более непонятно, насколько это эффективный способ борьбы.

Обновлено в 18:42 Невероятные поступки некоторых людей порой сбивают с толка. Как такое приходит людям в голову – неизвестно. Но, благодаря им, мы можем поднять себе настроение и подумать: «со мной такого уж точно никогда не произойдет»! Как можно сжечь собственную квартиру, чтобы…

Обновлено в 19:20 По словам очевидцев, после того, как мужчина поджег паука-волка, тот стал бегать по квартире, разнося пламя.

ФОТО К НОВОСТИ: «Американец сжег квартиру, пытаясь убить большого паука»
Фото Американец сжег дом в попытке истребить паука-волка
Фото Американец сжег квартиру, пытаясь убить большого паука
Фото Самый странный поступок: американец сжег квартиру в попытке избавиться от огромного паука
Фото В США мужчина в процессе охоты на паука сжег свою квартиру
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Униан Униан  ·  09.01.18, 14:43 Житель Калифорнии попытался поджечь испугавшего его паука-волка газовой зажигалкой. Ему это удалось, однако горящий паук запрыгнул на матрас, который сразу же загорелся.
MIGnews MIGnews  ·  09.01.18, 16:17 Американец устроил пожар в собственном доме, пытаясь покончить с большим пауком-волком.
Новое Время Новое Время  ·  09.01.18, 17:38 Американец пытался убить большого паука-волка с помощью газовой горелки и случайно сжег квартиру.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.01.18, 19:20 В Калифорнии, США, мужчина поджег огромного паука, пробравшегося в его квартиру в многоэтажке, что привело к масштабному пожару, в результате которого несколько квартир оказались непригодными для жизни.…
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