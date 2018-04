Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык

Известная американская певица украинского происхождения Квитка Цисык за короткую жизнь покорила своим голосом весь мир. Сегодня, 4 апреля, легендарной певице бы исполнилось 65 лет.

Кейси, или же Квитка Цисык, родилась в пригороде Нью-Йорка в семье украинских эмигрантов.

Во время своего творчества она была одной из самых дорогих и популярных исполнительниц джинглов в США. Её можно было увидеть и услышать в рекламных кампаниях McDonald's, American Airlines, Coca-Cola, Ford Motor.

Квитка Цисык

В 1978 году, песня "You Light Up My Life" в исполнении Цисык из одноименного кинофильма получила "Оскар", однако, награду получила другая певица.

Для популяризации украинской песни в 80-е Квитка выдала 2 украиноязычные альбома – "Пісні України" и "Два кольори". Для их записи она собрала 40 лучших инструменталистов Нью-Йорка. Оба альбома были номинированы на премию "Грэмми".

Сайт "24" собрал несколько лучших, по мнению редакции, композиций, которые стоят прослушивания.

Kacey (Квитка Цисык) – You're Winning The World Over (відео)

Квитка Цисик – You light up my life/Ти осяюєш моє життя (видео)

Kasey Cisyk – It's A Long Way From Brooklyn (видео)

Квитка Цисык – У горах Карпатах (видео)

Kвитка Цисык – Ой не світи місяченьку (видео)