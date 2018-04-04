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Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык

Американка с украинским сердцем. Лучшие песни в исполнении Квитки Цисык (4 новости и 1 видео)

«Сегодня, 4 апреля, во Львове стартовал масштабный проект «Спасибо тебе, Квитка» к празднованию 65-летия со дня рождения Квитки Цисык»

Известная американская певица украинского происхождения Квитка Цисык за короткую жизнь покорила своим голосом весь мир. Сегодня, 4 апреля, легендарной певице бы исполнилось 65 лет.

Кейси, или же Квитка Цисык, родилась в пригороде Нью-Йорка в семье украинских эмигрантов.

Во время своего творчества она была одной из самых дорогих и популярных исполнительниц джинглов в США. Её можно было увидеть и услышать в рекламных кампаниях McDonald's, American Airlines, Coca-Cola, Ford Motor.

Квитка Цисык

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В 1978 году, песня "You Light Up My Life" в исполнении Цисык из одноименного кинофильма получила "Оскар", однако, награду получила другая певица.

Для популяризации украинской песни в 80-е Квитка выдала 2 украиноязычные альбома – "Пісні України" и "Два кольори". Для их записи она собрала 40 лучших инструменталистов Нью-Йорка. Оба альбома были номинированы на премию "Грэмми".

Сайт "24" собрал несколько лучших, по мнению редакции, композиций, которые стоят прослушивания.

Kacey (Квитка Цисык) – You're Winning The World Over (відео)

Квитка Цисик – You light up my life/Ти осяюєш моє життя (видео)

Kasey Cisyk – It's A Long Way From Brooklyn (видео)

Квитка Цисык – У горах Карпатах (видео)

Kвитка Цисык – Ой не світи місяченьку (видео)

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Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 13:15 Сегодня, 4 марта, известной американской певице украинского происхождения Квитке Цисык исполнилось бы 65 лет. К сожалению, оперная и блюзовая исполнительница, которая всю жизнь популяризовала украинскую…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.04.18, 16:28 Сегодня, 4 апреля, во Львове стартовал масштабный проект «Спасибо тебе, Квитка» к празднованию 65-летия со дня рождения Квитки Цисык.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 16:53 В Виннице в среду в рамках американско-украинского проекта «Незабываемая Квитка» состоится мировая премьера спектакля о легендарной певице Квитке Цисык.
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