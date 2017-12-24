Американский суд частично снял запрет Дональда Трампа на въезд беженцев (5 новостей) «Суд частично отменил запрет президента на въезд беженцев из нескольких стран»

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в США для беженцев из 11 стран. Окружной судья Джеймс Робарт постановил возобновить часть программ для беженцев, например, воссоединение семьи

Обновлено в 17:11 Правительство сможет заниматься проблемами национальной безопасности в отношении беженцев, но не ограничивать их право на въезд.

Обновлено в 19:57 Робарт постановил, что администрация может провести проверку безопасности, но что она не может прекратить обработку или разрешение беженцев из 11 стран, пока эти беженцы имеют "добросовестную" связь со США.