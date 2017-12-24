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Политика
Дело Дело · · Обновлено в 19:57
· США · Беженцы · Суд · Судья
Американский суд частично снял запрет Дональда Трампа на въезд беженцев

Американский суд частично снял запрет Дональда Трампа на въезд беженцев (5 новостей)

«Суд частично отменил запрет президента на въезд беженцев из нескольких стран»

Президент США Дональд Трамп ограничил въезд в США для беженцев из 11 стран. Окружной судья Джеймс Робарт постановил возобновить часть программ для беженцев, например, воссоединение семьи

Обновлено в 17:11 Правительство сможет заниматься проблемами национальной безопасности в отношении беженцев, но не ограничивать их право на въезд.

Обновлено в 19:57 Робарт постановил, что администрация может провести проверку безопасности, но что она не может прекратить обработку или разрешение беженцев из 11 стран, пока эти беженцы имеют "добросовестную" связь со США.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  24.12.17, 14:35 Суд частично отменил запрет президента на въезд беженцев из нескольких стран.
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.17, 16:35 Федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт частично заблокировал новые ограничения президента США Дональда Трампа на прием беженцев из 11 стран, в основном, с Ближнего Востока и Африки.
ТСН ТСН  ·  24.12.17, 17:11 Правительство сможет заниматься проблемами национальной безопасности в отношении беженцев, но не ограничивать их право на въезд.
Газета День Газета День  ·  24.12.17, 19:57 Федеральный судья в Сиэтле Джеймс Робарт частично заблокировал новые ограничения президента США Дональда Трампа на прием беженцев из 11 стран, в основном, с Ближнего Востока и Африки. Об этом сообщает…
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