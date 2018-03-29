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Аналоговое телевидение в Украине начнут поэтапно отключать с 1 июля

Аналоговое телевидение в Украине начнут поэтапно отключать с 1 июля (4 новости)

«Правительство пересмотрело сроки перехода на цифровое телевидение»

Кабинет министров Украины на своем заседании продлил сроки отключения аналогового телерадиовещания.Кабинет Министров Украины принял решение о поэтапном отключении аналогового телевизионного вещания с 1 июля 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"В целях обеспечения информационной безопасности страны и с учетом решения Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания об утверждении Плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания от 15.03.2018 года правительство на очередном заседании приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевизионного вещания с 01.07.2018 года", говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что постановлением Кабмина "О внесении изменения в раздел I Плана использования радиочастотного ресурса Украины" продлен срок использования радиотехнологии "Аналоговое телевещание".

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"Принятие этого решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации", добавили в правительстве.

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Хвиля Хвиля  ·  29.03.18, 18:32 Украинское правительство приняло решение о поэтапном отключение аналогового телевещания с 1 июля 2018 года. Об этом сообщается на Правительственном портале. «В целях обеспечения информационной безопасности…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.03.18, 19:19 Правительство пересмотрело сроки перехода на цифровое телевидение.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  29.03.18, 20:59 Кабинет Министров перенес отключение аналогового телевидения на июль 2018 года.
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