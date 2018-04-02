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  4. Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно договорились о разводе
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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 22:00
Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно договорились о разводе

Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно договорились о разводе (4 новости)

«Джоли дала согласие на общение детей с Брэдом Питтом»

В СМИ появилась информация, что история с разводом Анджелины Джоли и Брэда Питта приближается к финалу.

Бывшие супруги достигли согласия относительно условий своего развода. В частности, Джоли пошла на уступки в наиболее ключевом для Брэда вопросе – актеры разделят опеку над шестью детьми, пишет издание The Sun.

"Сейчас процессом развода занимаются их юридические представители, и в течение предстоящих нескольких недель с этим вопросом будет покончено. Это поразительный поворот по сравнению с ситуацией на тот момент, когда их брак распался, учитывая обвинения Анджелины против Брэда. Сейчас они в хороших отношениях", – говорится в издании.

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Издание также сообщает, что актеры хотят сохранить взаимное уважение, поскольку это важно для их детей.

Обновлено в 22:00 В 2016-м году Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Но только сейчас супруги решили вопрос опеки

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  02.04.18, 17:43 Джоли дала согласие на общение детей с Брэдом Питтом.
Экономические Известия Экономические Известия  ·  02.04.18, 19:39 Брэд Питт и Анджелина Джоли пришли к компромиссу относительно развода. В ближайшие недели супруги должны подписать документы о расторжении брака. Об этом пишет The Sun.
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  02.04.18, 22:00 В 2016-м году Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом. Но только сейчас супруги решили вопрос опеки
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