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Анджелина Джоли с дочерьми блистает на красной дорожке (ФОТО)

Анджелина Джоли с дочерьми блистает на красной дорожке (ФОТО) (4 новости)

«Актер уже почти совсем не видится с детьми»

Пока фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» принимает поздравления в связи с номинацией на BAFTA 2018, сама актриса готовится к возвращению на съемочную площадку: стало известно, что уже в апреле начнется непосредственный съемочный процесс долгожданного сиквела «Малефисенты».

Работа на съемочной площадке продлится, по данным инсайдеров Omega Underground, до середины августа этого года.

В режиссерское кресло сиквела сядет Хоаким Роннинг, до этого снявший «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Сценарий, который сама Анджелина уже успела и прочитать, и публично похвалить, написал Джез Баттеруорт – сценарист таких нашумевших фильмов, как «Черная месса», «Грань будущего», «007: Спектр».

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Даты премьеры у сиквела пока нет, но очень вероятно, что вновь увидеть Анджелину Джоли в роли Малефисенты мы сможем в 2019 году.

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Телеграф Телеграф  ·  11.01.18, 14:49 Актер уже почти совсем не видится с детьми.
Обозреватель Обозреватель  ·  11.01.18, 17:46 На светскую вечеринку знаменитость пожаловала с двумя детьми
Журнал ХОЧУ Журнал ХОЧУ  ·  11.01.18, 18:30 Обе дочери Джоли пришли на церемонию в мужских костюмах.
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