Анджелина Джоли с дочерьми блистает на красной дорожке (ФОТО) (4 новости) «Актер уже почти совсем не видится с детьми»

Пока фильм Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца» принимает поздравления в связи с номинацией на BAFTA 2018, сама актриса готовится к возвращению на съемочную площадку: стало известно, что уже в апреле начнется непосредственный съемочный процесс долгожданного сиквела «Малефисенты».

Работа на съемочной площадке продлится, по данным инсайдеров Omega Underground, до середины августа этого года.

В режиссерское кресло сиквела сядет Хоаким Роннинг, до этого снявший «Пиратов Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки». Сценарий, который сама Анджелина уже успела и прочитать, и публично похвалить, написал Джез Баттеруорт – сценарист таких нашумевших фильмов, как «Черная месса», «Грань будущего», «007: Спектр».

Названы самые недооцененные фильмы года

Даты премьеры у сиквела пока нет, но очень вероятно, что вновь увидеть Анджелину Джоли в роли Малефисенты мы сможем в 2019 году.