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Политика
ForUm ForUm · · Обновлено в 19:33
Апелляционный суд Киева оставил засекреченными декларации о доходах сотрудников СБУ

Апелляционный суд Киева оставил засекреченными декларации о доходах сотрудников СБУ (6 новостей)

«Иск Центра противодействия коррупции отклонили. »

Киевский апелляционный административный суд признал законным засекречивание электронных деклараций руководства Службы безопасности Украины.

Об этом сообщила в Twitter организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), которая выступила истцом в этом процессе.

Суд відмовив нам у задоволенні скарги і залишив декларації сбушників засекреченими. В принципі, очікуване рішення. Просто так це свавілля не залишимо. Будемо йти до Верховного суду. pic.twitter.com/8LjQltzG4Z

— ЦПК/Шабунін (@Shabunin) 25 января 2018 г.

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«Суд отказал нам в удовлетворении жалобы и оставил декларации сбушников засекреченными. В принципе, ожидаемое решение», - отмечается в сообщении.

В ЦПК намерены обжаловать это решение в Верховном суде.

Как сообщал ForUm, в марте 2017 Центр противодействия коррупции подал иск в суд в связи с засекречиванием Службой безопасности Украины деклараций о доходах своих должностных лиц. 

24 октября 2017 года Окружной админсуд Киева после 5 месяцев вынес решение по иску и полностью отклонил все требования общественной организации.

Обновлено в 18:02 Об этом сообщила в Twitter организация «Центр противодействия коррупции» (ЦПК), которая выступила истцом в этом процессе.

Обновлено в 19:33 Шабунин добавил, что Центр противодействия коррупции будет обращаться в Верховный суд Украины.

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Гордон Гордон  ·  25.01.18, 19:33 Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что будет обращаться в Верховный суд Украины.Киевский апелляционный административный суд отклонил апелляцию Центра противодействия коррупции…
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