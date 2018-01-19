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Апелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по "бондам Януковича" 22 января

Апелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по "бондам Януковича" 22 января (7 новостей)

«Апелляция будет рассматриваться пять дней. »

Апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд рассмотрят 22 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, пишет Интерфакс-Украина.

Как отмечается апелляция, предположительно, будет рассматриваться Апелляционным судом Лондона в течение пяти дней коллегией во главе с леди-судьей Глостер (Lady Justice Gloster), в которую также войдут лорд-судья Дэвид Ричардс (lord Justice Daviv Richards) и лорд-судья Сейлз (Lord Justice Sales).

Предполагается, что рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.

ФОТО К НОВОСТИ: «Апелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по "бондам Януковича" 22 января»
Фото Апелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по еврооблигациям 22 января
Фото Иск РФ по еврооблигациям: апелляцию Украины рассмотрят 22 января
Фото Высокий суд Лондона приступит к рассмотрению апелляции Украины по "долгу Януковича" 22 января
Фото Суд Лондона определил судей для рассмотрения апелляции Украины по "долгу Януковича"
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