Апелляционный суд Лондона начнет рассмотрение спора Украины и РФ по "бондам Януковича" 22 января (7 новостей) «Апелляция будет рассматриваться пять дней. »

Апелляцию Украины на решение Высокого суда Лондона по иску России о взыскании задолженности по еврооблигациям на $3 млрд рассмотрят 22 января 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов Украины, пишет Интерфакс-Украина.

Как отмечается апелляция, предположительно, будет рассматриваться Апелляционным судом Лондона в течение пяти дней коллегией во главе с леди-судьей Глостер (Lady Justice Gloster), в которую также войдут лорд-судья Дэвид Ричардс (lord Justice Daviv Richards) и лорд-судья Сейлз (Lord Justice Sales).

Предполагается, что рассмотрение дела будет проходить в открытом судебном заседании.