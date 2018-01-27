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Апелляционный суд оставил под арестом сотрудника сервисного центра МВД Найду, виновного в смертельном ДТП в Киеве

Апелляционный суд оставил под арестом сотрудника сервисного центра МВД Найду, виновного в смертельном ДТП в Киеве (4 новости)

«Апелляционный суд Киева оставил под стражей сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины, который совершил смертельное ДТП в Киеве»

Сотрудник сервисного центра МВД, имеющий статус подозреваемого в деле о смертельном ДТП на улице Стеценко в Киеве, останется под стражей. Такое решение вынес столичный Апелляционный суд, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

"Апелляционный суд Киева поддержал позицию столичной прокуратуры и оставил без изменений безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД, совершившего смертельное ДТП на улице Стеценко в Киеве", - говорится в сообщении.

13 ноября 2017 года в столице администратор сервисного центра МВД, находясь за рулем Mazda 7 в нетрезвом состоянии, по версии следствия, не справился с управлением и врезался в автомобили Mitsubishi и Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

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Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  27.01.18, 12:48 Такое решение принял Апелляционный суд Киева, поддержав позицию столичной прокуратуры. Он оставил без изменений безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей для 35-летнего сотрудника…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.01.18, 15:48 Апелляционный суд Киева оставил под стражей сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины, который совершил смертельное ДТП в Киеве.
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