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Apple выпустила "умную" зубную щетку

Apple выпустила "умную" зубную щетку (5 новостей)

«Компания Apple начала продажу высокотехнологических зубных щеток. Colgate Smart Electronic Toothbrush E1 оснащена искусственным интеллектом и стоит целых $100»

Исследование, которое провели при участии робота, позволило найти новое лекарство от малярии в обычной зубной пасте.

Кроме робота по имени Ева в поисках лекарства участвовали ученые из Великобритании, Бразилии и Швеции, сообщает агентство Reuters.

Медики использовали искусственный интеллект для проведения высокопроизводительного скрининга. По данным нейросети, триклозан, который содержится в зубной пасте, потенциально может прервать распространение малярии на двух критических этапах - в печени и крови.

Малярия убивает около полумиллиона человек каждый год, подавляющее большинство из них - дети в самых бедных районах Африки. Болезнь можно лечить с помощью целого ряда препаратов, но устойчивость к этим лекарствам увеличивается, что повышает риск, что некоторые штаммы могут стать неизлечимыми в будущем. Поэтому открытие Евы очень актуально, пишет Новое время.

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"Наша коллега - робот Ева раскрыла секрет того, как триклозан подавляет развитие малярийного плазмодия. Это дает нам надежду на то, что в ближайшем будущем нам удастся создать новые препараты, способные бороться с малярией, стойкой к действию уже существующих лекарств", - пояснила один из участников исследования, Элизабет Билслэнд.

Как оказалось, триклозан подавлял развитие малярии, мешая работе фермента DHFR, который отвечает за сборку молекул некоторых аминокислот. На этот же фермент действует сразу несколько других уже известных лекарств от малярии, но триклозан, в отличие от них, почти не взаимодействует с человеческой версией DHFR и не вызывает тяжелых побочных эффектов.

"Мы знаем, что триклозан безопасен для человека, и что он действует на паразита двумя разными путями, что помешает плазмодию быстро стать неуязвимым для его действия", — добавила Элизабет Билслэнд.

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Голос.UA Голос.UA  ·  19.01.18, 23:20 Исследование, которое провели при участии робота, позволило найти новое лекарство от малярии в обычной зубной пасте. Кроме робота по имени Ева в поисках лекарства участвовали ученые из Великобритании,…
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