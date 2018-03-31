Арестована гендиректор компании-собственника кемеровской "Зимней вишни" Богданова (6 новостей) «По версии следствия, подчиненные Юлии Богдановой уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не реагировала»

Заводский районный суд Кемерово в субботу, 31 марта, арестовал гендиректора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат (владелец ТРЦ Зимняя вишня) Юлию Богданову.

Обновлено в 16:05 "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Ю.Богдановой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по делу, до 25 мая", - сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Обновлено в 16:14 В Кемерово суд избрал меру пресечения для гендиректора и владелицы ТРЦ “Зимняя вишня” Юлии Богдановой в виде заключения под стражей до 25 мая.