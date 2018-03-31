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Арестована гендиректор компании-собственника кемеровской "Зимней вишни" Богданова

Арестована гендиректор компании-собственника кемеровской "Зимней вишни" Богданова (6 новостей)

«По версии следствия, подчиненные Юлии Богдановой уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не реагировала»

Заводский районный суд Кемерово в субботу, 31 марта, арестовал гендиректора ОАО Кемеровский кондитерский комбинат (владелец ТРЦ Зимняя вишня) Юлию Богданову.

Обновлено в 16:05 "Суд постановил удовлетворить ходатайство следователя и избрать в отношении Ю.Богдановой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия по делу, до 25 мая", - сказал судья Дмитрий Бунтовский.

Обновлено в 16:14 В Кемерово суд избрал меру пресечения для гендиректора и владелицы ТРЦ “Зимняя вишня” Юлии Богдановой в виде заключения под стражей до 25 мая.

ФОТО К НОВОСТИ: «Арестована гендиректор компании-собственника кемеровской "Зимней вишни" Богданова»
Фото Пожар в Кемерево: Суд арестовал владелицу ТРЦ Зимняя вишня
Фото Арестована гендиректор компании-собственника кемеровской "Зимней вишни" Богданова
Фото Пожар в Кемерово: хозяйку ТРЦ "Зимняя вишня" арестовали
Фото В Кемерово арестовали гендиректора ТЦ "Зимняя вишня" Богданову
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  31.03.18, 11:54 По версии следствия, подчиненные Юлии Богдановой уведомляли ее о недостатках системы противопожарной безопасности здания, но она не реагировала.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.03.18, 14:57 Заводский районный суд Кемерово в субботу арестовал гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" (владелец ТРЦ "Зимняя вишня") Юлию Богданову, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь"…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  31.03.18, 16:05 В России арестовали генерального директора Кемеровского кондитерского комбината (владелец кемеровского ТРЦ Зимняя вишня) Юлию Богданову. Об этом сообщает Интерфакс. "Суд постановил удовлетворить ходатайство…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 16:14 В Кемерово суд избрал меру пресечения для гендиректора и владелицы ТРЦ “Зимняя вишня” Юлии Богдановой в виде заключения под стражей до 25 мая.
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