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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:26
· Калифорния · Американский актер
Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали

Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали (17 новостей)

«Операция длилась несколько часов»

Известный американский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который также является организатором собственного конкурса по бодибилдингу Arnold Classic, перенес экстренную операцию на открытом сердце. Об этом сообщает TMZ.

Операция прошла в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

По имеющейся информации, 70-летний Шварценеггер оказался в медицинском центре в четверг, 29 марта, для замены клапана в катетере. Во время операции возникли осложнения - у актера подскочило давление и открылось кровотечение. Медики приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.

"Врачи были готовы в неудачной замене катетерного клапана и быстро решили, что Арнольд нуждается в экстренной операции на открытом сердце", – отметили в издании.

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По данным издания, операция длилась несколько часов.

В настоящее время состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

Стоит отметить, что в 1997 году молодому Шварценеггеру заменили аортальный клапан.

Ранее Кличко и Шварценеггер не поделили крендель во время вечеринки.

Обновлено в 22:15 Сейчас состояние актера остается стабильным.

Обновлено в 22:26 Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу интернет-журнал TMZ со ссылкой на собственные источники.

ФОТО К НОВОСТИ: «Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали»
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Фото Шварценеггеру сделали операцию на сердце - СМИ
Фото Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на сердце
Фото Шварценеггеру сделали операцию на сердце – СМИ
Фото Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце - СМИ
Фото Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию
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Факты Факты  ·  30.03.18, 19:09 Состояние 70-летнего актера оценивается как стабильное
Экономические Известия Экономические Известия  ·  30.03.18, 19:46 Известный голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце.
Depo.ua Depo.ua  ·  30.03.18, 20:05 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на TMZ . По данным издания, 70-летнего актера доставили в медицинский центр Седарс-Синай в Лос-Анджелесе для замены катетерного клапана. Во время процедуры хирурги…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Politeka Politeka  ·  30.03.18, 20:05 Известного американского киноактера и политика Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали Как стало известно, операцию провели открытом сердце. По информации ближайшего окружения Арнольда оказалось,…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  30.03.18, 20:27 Известный голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на открытом сердце. Сейчас состояние Шварценеггера оценивается как стабильное. Об этом сообщает издание…
ТСН ТСН  ·  30.03.18, 20:36 Операция длилась несколько часов.
Новое Время Новое Время  ·  30.03.18, 20:45 Американский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце. Его состояние стабильное, пишет BBC News.
MIGnews MIGnews  ·  30.03.18, 20:53 Экстренная операция понадобилась Шварценеггеру во время замены катетерного клапана.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  30.03.18, 20:58 70-летнему голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на сердце. Операция понадобилась ему во время замены катетерного клапана. Хирурги медицинского центра Седарс-Синай в Лос-Анджелесе…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  30.03.18, 21:25 Актер и бывший американский губернатор Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на сердце. Об этом сегодня, 30 марта, сообщает TMZ со ссылкой на источники, близкие к артисту. Как стало известно,…
Униан Униан  ·  30.03.18, 21:46 70-летний актер отправился в медицинский центр Cedars-Sinai в четверг для замены клапана в катетере.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  30.03.18, 22:14 Известному американськиому актеру австрийского происхождения, экс-губернатору штата Калифорния Арнольду Шварценеггеру сделали срочную операцию на открытом сердце
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  30.03.18, 22:14 Бывший губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце в Лос-Анджелесе
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  30.03.18, 22:15 Сейчас состояние актера остается стабильным.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  30.03.18, 22:26 Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу интернет-журнал TMZ со ссылкой на собственные источники.
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