Арнольда Шварценеггера экстренно прооперировали

Сегодня в 20:10

Известный американский актер, культурист и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который также является организатором собственного конкурса по бодибилдингу Arnold Classic, перенес экстренную операцию на открытом сердце. Об этом сообщает TMZ.

Операция прошла в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

По имеющейся информации, 70-летний Шварценеггер оказался в медицинском центре в четверг, 29 марта, для замены клапана в катетере. Во время операции возникли осложнения - у актера подскочило давление и открылось кровотечение. Медики приняли решение срочно прооперировать Шварценеггера на открытом сердце.

"Врачи были готовы в неудачной замене катетерного клапана и быстро решили, что Арнольд нуждается в экстренной операции на открытом сердце", – отметили в издании.

Из-за перестрелки в штате Калифорния закрыли избирательный участок, один…

По данным издания, операция длилась несколько часов.

В настоящее время состояние Шварценеггера оценивается как стабильное.

Стоит отметить, что в 1997 году молодому Шварценеггеру заменили аортальный клапан.

Ранее Кличко и Шварценеггер не поделили крендель во время вечеринки.

Обновлено в 22:15 Сейчас состояние актера остается стабильным.

Обновлено в 22:26 Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес экстренную операцию на открытом сердце, сообщает в пятницу интернет-журнал TMZ со ссылкой на собственные источники.