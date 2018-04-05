Сегодня в 00:05

Арсенал - ЦСКА: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги Европы (18 новостей и 1 видео) «Восемь команд продолжили борьбу за трофей»

В четверг, 5 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы: "Лейпциг" встретился с "Марселем", "Атлетико" - со "Спортингом", "Лацио" - с "Ред Булл", "Арсенал" - с ЦСКА.

Отметим крупную победу лондонских "канониров" над московскими армейцами, а также удивительный второй гол в этой встрече Аарона Рэмзи.

Вашему вниманию результаты поединков:

"Лейпциг" - "Марсель" 1:0

Жуткая травма Милевского в матче чемпионата Беларуси (Видео)

Гол: Вернер, 45

"Атлетико" - "Спортинг" 2:0

Голы: Коке, 1, Гризманн, 40

"Лацио" - "Ред Булл" 4:2

Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Фелипе Андерсон, 74, Иммобиле, 76 - Бериша, 30 (пен.), Минамино, 71

"Арсенал" - ЦСКА 4:1

Голы: Рэмзи, 9, 28, Ляказетт, 23 (пен.), 35 - Головин, 15

Обновлено в 01:04 Все мячи были забиты в первом тайме.

Обновлено в 23:53 Обидчик «Динамо» оказался сильнее австрийского «Зальцбурга»