Арсенал - ЦСКА: смотреть онлайн-видеотрансляцию Лиги Европы

В четверг, 5 апреля, состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги Европы: "Лейпциг" встретился с "Марселем", "Атлетико" - со "Спортингом", "Лацио" - с "Ред Булл", "Арсенал" - с ЦСКА.
Отметим крупную победу лондонских "канониров" над московскими армейцами, а также удивительный второй гол в этой встрече Аарона Рэмзи.
Вашему вниманию результаты поединков:
"Лейпциг" - "Марсель" 1:0
Гол: Вернер, 45
"Атлетико" - "Спортинг" 2:0
Голы: Коке, 1, Гризманн, 40
"Лацио" - "Ред Булл" 4:2
Голы: Лулич, 8, Пароло, 49, Фелипе Андерсон, 74, Иммобиле, 76 - Бериша, 30 (пен.), Минамино, 71
"Арсенал" - ЦСКА 4:1
Голы: Рэмзи, 9, 28, Ляказетт, 23 (пен.), 35 - Головин, 15
Обновлено в 01:04 Все мячи были забиты в первом тайме.
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