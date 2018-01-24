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&quot;Арсенал&quot; одержал волевую победу над &quot;Челси&quot; и вышел в финал Кубка английской лиги

"Арсенал" одержал волевую победу над "Челси" и вышел в финал Кубка английской лиги (3 новости)

«"Канониры" встретятся с "Манчестер Сити"»

Благодаря голам Сане и Агуэро на 43 и 50 минутах соответственно, команда Гвардиолы повела 2:0. Хозяева не сдались и сравняли цифры на табло — отличились Пак и Флинт. Однако, на 6-й компенсированной минуте за гостей забил Где Брюйне (2:3).

Первая встреча команд также завершилась выигрышем “Манчестер Сити”, который и пробился в финальную стадию турнира.

Примечательно, что украинец Александр Зинченко провел полный поединок на левом фланге обороны “горожан”.

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Стоит отметить, что оппонент “горожан” по финалу определится во втором противостоянии между “Арсеналом” и “Челси”. Первая игра закончилась нулевой ничьей.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ТСН ТСН  ·  24.01.18, 23:58 "Канониры" встретятся с "Манчестер Сити".
Апостроф Апостроф  ·  25.01.18, 00:17 В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Арсенал" принимал "Челси". После нулевой ничьей на "Стэмфорд Бридж" "канониры" обыграли "синих" и вышли в финал турнира.
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