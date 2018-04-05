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Астрономы нашли 12 черных дыр возле центра Млечного Пути

Астрономы нашли 12 черных дыр возле центра Млечного Пути (4 новости)

«Астрономам-теоретикам предстоит связать наблюдения с теорией»

В последнее время землян постоянно пугают концом света, причем все, кто только может, начиная от ясновидящих, и кончая ортодоксальными учеными.

Одним из главных сценариев Апокалипсиса всегда приводится космическая угроза для Земли, причем в этом плане исследователи усматривают множество различных вариантов, не ограничиваясь только астероидными атаками.Тут тебе и мифическая планета Нибиру, и солнечные аномалии, и возможные пришельцы с захватническими намерениями, а теперь вот еще прибавилась новая угроза – от возможной черной дыры, которая «притаилась» на краю нашей Солнечной системы. Астрономы обнаружили, что буквально на «заднем дворе» системы находится эта пресловутая черная дыра, не очень большая, отчего ее до сих пор не было заметно, но тем не менее…Черные дыры, как доказывают исследователи космоса, невидимы для телескопа, при этом они представляют огромную опасность, ибо появление и воздействие на материальные объйкты их предсказать совершенно невозможно. Если Солнечна система попадет под влияние этой черной дыры, то она вместе с Землей и нашей цивилизацией может быть просто поглощена этим космическим «монстром» без всякой надежды на спасение.Ученые пришли к выводу, что на границе системы находится черная дыра по той причине, что как раз здесь, на задворках, прослеживаются очень характерные для этого гравитационные аномалии. Так, в районе Пояса Койпера луч света вдруг меняет траекторию, начиная двигаться по кривой, что давно является причиной различных споров и толкований среди астрономов.В настоящее время исследователи космоса пришли к выводу, что в данном месте может находиться черная дыра, небольшая, но тем не менее представляющая серьезную опасность для Солнечной системы. В этом ученых убеждает и тот факт, что любые космические объекты самого Пояса Койпера ведут себя весьма странно, например, меняя траекторию движения без всякой видимой причины.Одним словом, к различным сценариям конца света прибавился еще один, правда, как и с планетой Нибиру, тут еще много различных непоняток. Поэтому астероидная угроза для Земли была и остается пока самой реальной…

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  05.04.18, 10:29 Астрономам-теоретикам предстоит связать наблюдения с теорией.
Хвиля Хвиля  ·  05.04.18, 10:42 Астрономы с помощью космического рентгеновского телескопа «Чандра» обнаружили в окрестностях центра нашей Галактики 12 тихих маломассивных рентгеновских двойных систем, одним из компонентов которых с…
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