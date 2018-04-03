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Фокус Фокус · · Обновлено в 17:48
· Ученые
Астрономы заявили о ежесекундном расширении Млечного Пути

Астрономы заявили о ежесекундном расширении Млечного Пути (5 новостей)

«Каждую секунду галактика расширяется на 500 метров»

Галактика Млечный путь и другие спиральные галактики могут каждую секунду расширяться примерно на 500 метров за счет формирования новых звезд.

Об этом заявили астрономы из Королевского астрономического общества Великобритании, передает "Science Daily".

Млечный Путь - спиральная галактика с перемычкой, диаметр которой составляет примерно 100 тысяч световых лет, предположительно, в галактике находится около 200-400 миллиардов звезд и около 25-100 миллиардов коричневых карликов.

Для того, чтобы понять, расширяются ли галактики, ученые под руководством Кристины Мартинес-Ломбиллы наблюдали за спиральными галактиками NGC 4565 и NGC 5907, которые схожи с Млечным Путем по размерам и структуре.

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Целью ученых было проанализировать то, какие звезды располагаются на окраинах галактик и то, сколько времени у них уходит на то, чтобы двинуться с региона своего рождения.

"Млечный Путь и так был не самой маленькой галактикой, однако теперь мы выяснили, что его видимая часть медленно, но постоянно растет по мере формирования новых звезд на кромке его диска. К тому времени, когда Солнце начнет умирать, размеры Галактики увеличатся примерно на 5%", - заявила Мартинес-Ломбилла.

Более ранние расчеты показали, что примерно через четыре миллиарда лет Млечный Путь столкнется в галактикой Андромеды и форма обеих галактик изменится в результате столкновения.

Обновлено в 17:25 Об этом заявили астрономы из Королевского астрономического общества Великобритании, передает "Science Daily".

Обновлено в 17:48 Границы Млечного Пути расширяются на 15 млрд км в год. Это составляет десятую долю расстояния между Солнцем и нашей планетой.

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