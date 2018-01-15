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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 12:19
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Australian Open. Марта Костюк за 57 минут победила 27-ю ракетку мира

Australian Open. Марта Костюк за 57 минут победила 27-ю ракетку мира (15 новостей)

«15-летняя украинка отдала лишь 4 гейма Пэн Шуай»

Украинка Марта Костюк, которая является самой молодой теннисисткой на одном из самых престижных турниров Australian Open, в первом круге менее чем за час разгромила китаянку Пен Шуай, 27-ю ракетку мира

Марта Костюк, которая год назад победила на Australian Open среди юниоров (до 16 лет), в этом году получила право принять участие в квалификации в основную сетку взрослого турнира.

Победив трех соперниц на прошлой неделе, одна из лучших юниорок мира, в мировом рейтинге занимала лишь пятьсот двадцать первом место, в основной части турнира дебютировала матчем с лучшей среди китайских теннисисток Пен Шуай, и по мнению букмекеров не имела шансов на победу, однако за 59 минут заставила говорить всех о себе.

Марта Костюк – Пен Шуай – 6:2, 6:2.

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Кроме Костюк, в турнире принимают участие еще четверо украинок. В частности, свои матчи уже успели сыграть Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Козлова в драматичной борьбе уступила пятнадцатой "сеяной" россиянке Анастасии Павлюченковой, зато Бондаренко победила швейцарку Викторию Голубич.

Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова – 6:3, 4:6, 3:6.

Екатерина Бондаренко – Виктория Голубич – 7:6, 4:6, 6:2.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая считается одной из фавориток турнира, начнет свой стартовый матч против сербки Иваны Йорович в понедельник ориентировочно в 11:00. А Леся Цуренко матч первого круга против Натальи Вихлянцевой из России сыграет во вторник.

Обновлено в 12:03 Украинка отдала пять геймов на старте турнира

Обновлено в 12:19 Костюк пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Следующей соперницею теннисистки станет австралийка Оливия Роговская.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  15.01.18, 07:51 Марта Костюк стала пятой украинской теннисисткой, которая сыграет в основной сетке первого в этом году турнира Большого шлема – Australian Open-2018.
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  15.01.18, 09:43 15-летняя украинка отдала лишь 4 гейма Пэн Шуай
Обозреватель Обозреватель  ·  15.01.18, 09:58 Наша соотечественница шокировала 27 ракетку мира
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  15.01.18, 10:22 Украинка выиграла свой первый матч в основе «мейджора» с первой попытки
Телеграф Телеграф  ·  15.01.18, 10:40 15-летняя Марта Костюк выбила сеянную соперницу в своем дебютном матче основы турнира Большого шлема.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  15.01.18, 10:54 Марта не заметила первую ракетку Китая и выиграла свой первый матч в основе турнира Большого шлема
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  15.01.18, 10:56 В 1996 году 15-летняя швейцарка дошла до четвертьфинала в Мельбурне
УРА-Информ УРА-Информ  ·  15.01.18, 10:57 В первом раунде турнира Костюк сенсационно разбила первую ракетку Китая Пэн Шуай, со счетом 6:2, 6:2. На корт теннисистки вышли с перевязанными ногами: у украинка была лодыжка, а у китаянки – колено.…
Sport.ua Sport.ua  ·  15.01.18, 11:36 Мартина Хингес в 15 лет и 4 месяца дошла до четвертьфинала Australian Open
Новое Время Новое Время  ·  15.01.18, 11:45 15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк переиграла 27-ю ракетку мира Шуай Пэн в первом раунде Открытого чемпионата Австралии
Terrikon Terrikon  ·  15.01.18, 11:52 Марта Костюк снова обратила на себя внимание на стартовавшем сегодня Australian Open 2018
Телеканал XSPORT Телеканал XSPORT  ·  15.01.18, 12:03 Украинка отдала пять геймов на старте турнира
Гордон Гордон  ·  15.01.18, 12:19 Украинка Марта Костюк обыграла в первом круге турнира в Мельбурне китаянку Шуай Пен – 6: 2, 6: 2.15 января украинская теннисистка Марта Костюк пробилась во второй раунд первого в сезоне турнира…
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