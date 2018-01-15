Australian Open. Марта Костюк за 57 минут победила 27-ю ракетку мира (15 новостей) «15-летняя украинка отдала лишь 4 гейма Пэн Шуай»

Украинка Марта Костюк, которая является самой молодой теннисисткой на одном из самых престижных турниров Australian Open, в первом круге менее чем за час разгромила китаянку Пен Шуай, 27-ю ракетку мира

Марта Костюк, которая год назад победила на Australian Open среди юниоров (до 16 лет), в этом году получила право принять участие в квалификации в основную сетку взрослого турнира.

Победив трех соперниц на прошлой неделе, одна из лучших юниорок мира, в мировом рейтинге занимала лишь пятьсот двадцать первом место, в основной части турнира дебютировала матчем с лучшей среди китайских теннисисток Пен Шуай, и по мнению букмекеров не имела шансов на победу, однако за 59 минут заставила говорить всех о себе.

Марта Костюк – Пен Шуай – 6:2, 6:2.

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Кроме Костюк, в турнире принимают участие еще четверо украинок. В частности, свои матчи уже успели сыграть Екатерина Козлова и Екатерина Бондаренко. Козлова в драматичной борьбе уступила пятнадцатой "сеяной" россиянке Анастасии Павлюченковой, зато Бондаренко победила швейцарку Викторию Голубич.

Екатерина Козлова – Анастасия Павлюченкова – 6:3, 4:6, 3:6.

Екатерина Бондаренко – Виктория Голубич – 7:6, 4:6, 6:2.

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина, которая считается одной из фавориток турнира, начнет свой стартовый матч против сербки Иваны Йорович в понедельник ориентировочно в 11:00. А Леся Цуренко матч первого круга против Натальи Вихлянцевой из России сыграет во вторник.

Обновлено в 12:03 Украинка отдала пять геймов на старте турнира

Обновлено в 12:19 Костюк пробилась в основную сетку турнира через квалификацию. Следующей соперницею теннисистки станет австралийка Оливия Роговская.