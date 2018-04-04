Аваков: Мне такие политики как Саакашвили – противны

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что его ведомство не участвует в конфликте Национального антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Обновлено в 14:25 Он подчеркнул, что старается держать баланс между ветвями власти.

Обновлено в 15:02 "Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, "слить" должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента", заявил Аваков.