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Украинская правда Украинская правда · · Обновлено в 15:02
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Аваков: Мне такие политики как Саакашвили – противны

Аваков: Мне такие политики как Саакашвили – противны (9 новостей)

«Он подчеркнул, что старается держать баланс между ветвями власти»

Министр внутренних дел Арсен Аваков говорит, что его ведомство не участвует в конфликте Национального антикоррупционного бюро, Генеральной прокуратуры и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Обновлено в 14:25 Он подчеркнул, что старается держать баланс между ветвями власти.

Обновлено в 15:02 "Нет у меня войны и с Порошенко, несмотря на все перипетии, которые так любят обсуждать в прессе. Я твердо стою на своей позиции по разным принципиальным вопросам, и стараюсь держать баланс между ветвями власти. Я бы мог, используя вашу терминологию, "слить" должность под президентскую вертикаль. Но я не думаю, что это пошло бы на пользу обществу. И я не такой человек. И это многим не нравится. Возможно, президенту это тоже не нравится. Но у меня нет с ним войны. У меня с ним частые дискуссии и рабочие отношения. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента", заявил Аваков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Аваков: Мне такие политики как Саакашвили – противны»
Фото Аваков не видит Порошенко единым кандидатом от правящей коалиции
Фото "Министр внутренних дел не подчиняется президенту". Аваков рассказал о своих отношениях с Порошенко
Фото Аваков: Нет у меня войны с Порошенко. Напомню лишь, что министр внутренних дел не является подчиненным президента
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  04.04.18, 10:00 http://project.liga.net/projects/avakov/
Униан Униан  ·  04.04.18, 12:37 В то же время глава МВД отмечает, что никакой «войны» с президентом у него нет.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 12:37 В Украине парламентская республика, министры не являются подчиненными президента, напомнил Аваков.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 12:49 Для Президента Украины Петра Порошенко было бы правильным согласиться на парламентскую республику, отказавшись от части своих полномочий.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 14:25 Он подчеркнул, что старается держать баланс между ветвями власти.
Гордон Гордон  ·  04.04.18, 15:02 Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент Петр Порошенко может баллотироваться на новый срок, но только наряду с другими кандидатами. По словам министра, он не поддерживает идею…
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