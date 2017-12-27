Аваков оконфузился с высказыванием об увольнении Деевой (5 новостей) «ТОП главных новостей бизнеса за 27 декабря от НВ Бизнес»

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков оконфузился во время написания поста по поводу увольнения своей заместительницы по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой.

Обновлено в 19:29 ТОП главных новостей бизнеса за 27 декабря от НВ Бизнес

Обновлено в 22:13 27 декабря состоялся обмен между Украиной и террористическими "ДНР" и "ЛНР". 73 украинских военных и гражданских вернулись домой. Среди них – фанат луганской "Зари" Владислав Овчаренко, которого боевики "приговорили" к 17 годам "заточения" за "шпионаж в пользу Украины", блогер Эдуард Неделяев, который не скрывал своей проукраинской позиции (исчез в ноябре 2016-го), киборг Александр Морозов, а также 63-летний украинский ученый Игорь Козловский.