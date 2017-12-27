Аваков оконфузился с высказыванием об увольнении Деевой

Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков оконфузился во время написания поста по поводу увольнения своей заместительницы по вопросам европейской интеграции Анастасии Деевой.
Обновлено в 19:29 ТОП главных новостей бизнеса за 27 декабря от НВ Бизнес
Обновлено в 22:13 27 декабря состоялся обмен между Украиной и террористическими "ДНР" и "ЛНР". 73 украинских военных и гражданских вернулись домой. Среди них – фанат луганской "Зари" Владислав Овчаренко, которого боевики "приговорили" к 17 годам "заточения" за "шпионаж в пользу Украины", блогер Эдуард Неделяев, который не скрывал своей проукраинской позиции (исчез в ноябре 2016-го), киборг Александр Морозов, а также 63-летний украинский ученый Игорь Козловский.