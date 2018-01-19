Автобус международного сообщения с 53 пассажирами застрял на железнодорожных путях в Волынской области (8 новостей) «В автобусе находилось более полусотни пассажиров»

В ночь на 19 января вблизи села Дерно Киверцовского района Волынской области автобус международного сообщения из Киева в Гданьск съехал с автодороги и оказался на путях железнодорожного переезда. В салоне находилось 53 человека. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 00:37.

В 01:37 сотрудники ГосЧС с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасный участок автодороги, после чего он продолжил движение по маршруту.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Последствия ДТП не повлияли на расписание движения поездов", – говорится в сообщении.

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Обновлено в 11:59 Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел возле села Дерно Киверцовского района около полуночи. Уже на месте происшествия спасателям пришлось с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасный участок автодороги.

Обновлено в 12:22 В автобусе находилось более полусотни пассажиров.