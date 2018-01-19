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Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 12:22
· Автобус · Железнодорожные пути · Область · Январь
Автобус международного сообщения с 53 пассажирами застрял на железнодорожных путях в Волынской области

Автобус международного сообщения с 53 пассажирами застрял на железнодорожных путях в Волынской области (8 новостей)

«В автобусе находилось более полусотни пассажиров»

В ночь на 19 января вблизи села Дерно Киверцовского района Волынской области автобус международного сообщения из Киева в Гданьск съехал с автодороги и оказался на путях железнодорожного переезда. В салоне находилось 53 человека. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение об инциденте поступило спасателям в 00:37.

В 01:37 сотрудники ГосЧС с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасный участок автодороги, после чего он продолжил движение по маршруту.

"Пострадавших в результате происшествия нет. Последствия ДТП не повлияли на расписание движения поездов", – говорится в сообщении.

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Обновлено в 11:59 Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел возле села Дерно Киверцовского района около полуночи. Уже на месте происшествия спасателям пришлось с помощью тросов отбуксировали автобус с железнодорожного переезда и установили на безопасный участок автодороги.

Обновлено в 12:22 В автобусе находилось более полусотни пассажиров.

ФОТО К НОВОСТИ: «Автобус международного сообщения с 53 пассажирами застрял на железнодорожных путях в Волынской области»
Фото Автобус международного сообщения с 53 пассажирами застрял на железнодорожных путях в Волынской области
Фото Международный рейсовый автобус застрял на жд переезде на Волыни
Фото В Волынской обл. автобус Киев-Гданьск с 53 пассажирами застрял на час на железнодорожных путях
Фото Пассажирский автобус застрял на ж/д переезде в Волынской области
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  19.01.18, 10:32 В Киверцовском районе Волынской области на автодороге вблизи села Дерно рейсовый автобус международного сообщения с 53 пассажирами в салоне застрял на путях железнодорожного переезда.
Телеграф Телеграф  ·  19.01.18, 10:56 Автобус международного сообщения с 53 пассажирами застрял на железнодорожных путях в Волынской области.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  19.01.18, 11:36 В ночь на пятницу, 19 января, пассажирский автобус, который следовал в Польшу, на час застрял на ж/д переезде в Волынской области. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.В 00:37 спасателям сообщили, что…
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Главком Главком  ·  19.01.18, 11:57 На Волыни автобус международного сообщения попал в ДТП, съехав с автодороги и оказавшись на путях железнодорожного переезда. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГосЧС Украины в Волынской области. Инцидент…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  19.01.18, 11:59 На момент аварии в салоне машины находилось 53 человека. К счастью никто из них не пострадал. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел возле села Дерно…
Униан Униан  ·  19.01.18, 12:22 В автобусе находилось более полусотни пассажиров.
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