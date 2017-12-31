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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 15:12
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Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек

Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек (5 новостей)

«Автобус с пассажирами влетел в грузовик»

В Кении 31 декабря 2017 года в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части страны 30 человек погибли и 16 получили травмы. Об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, указано, что авария произошла, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, который направлялся из Накуру.

Как сообщается, шоссе Накуру-Элдорет, где произошло ДТП, отличается повышенной опасностью. Так, по данным местной полиции, только в декабре 2017 года на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.

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Обновлено в 14:31 Авария произошла в ночь на воскресенье неподалёку от населённого пункта Мигаа. Автобус на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Обновлено в 15:12 Автобус с пассажирами влетел в грузовик.

ФОТО К НОВОСТИ: «Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек»
Фото В Кении автобус столкнулся с грузовиком, погибло 30 человек
Фото В Кении при столкновении автобуса с грузовиком погибли 30 человек
Фото В Кении более 35 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика
Фото Ужасное ДТП в Кении унесло жизни более 35 человек
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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  31.12.17, 10:36 30 человек погибли, 16 получили травмы в воскресенье утром в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части Кении, сообщают западные СМИ.
Новое Время Новое Время  ·  31.12.17, 12:04 31 декабря в Кении в районе города Накуру в результате столкновения автобуса и грузовика погибло 30 человек, 16 получили травмы
Канал 112 Канал 112  ·  31.12.17, 14:31 Как минимум 36 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика на западе Кении, сообщает издание Daily Nation. Авария произошла в ночь на воскресенье неподалёку от населённого пункта Мигаа. Автобус…
ТСН ТСН  ·  31.12.17, 15:12 Автобус с пассажирами влетел в грузовик.
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