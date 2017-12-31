Автобус столкнулся с грузовиком в Кении, погибли 30 человек (5 новостей) «Автобус с пассажирами влетел в грузовик»

В Кении 31 декабря 2017 года в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе города Накуру в центральной части страны 30 человек погибли и 16 получили травмы. Об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, указано, что авария произошла, когда автобус, следовавший из города Бусиа в западной Кении, столкнулся с грузовиком, который направлялся из Накуру.

Как сообщается, шоссе Накуру-Элдорет, где произошло ДТП, отличается повышенной опасностью. Так, по данным местной полиции, только в декабре 2017 года на этой дороге в автоавариях погибли до 100 человек.

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Обновлено в 14:31 Авария произошла в ночь на воскресенье неподалёку от населённого пункта Мигаа. Автобус на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

Обновлено в 15:12 Автобус с пассажирами влетел в грузовик.