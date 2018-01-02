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ИС ИС · · Обновлено в 16:55
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Аятолла Хаменеи впервые прокомментировал беспорядки в Иране

Аятолла Хаменеи впервые прокомментировал беспорядки в Иране (12 новостей)

«В Иране во время столкновения протестующих со сторонниками власти убит 13-летний школьник Армин Садеги»

Начавшиеся накануне Нового года протесты в Иране не утихают по сегодняшний день, распространяясь по всей стране. Между тем, из-за праздников они выпали из внимания наших СМИ и многим не совсем понятно, что там происходит и каковы первопричины.

Как известно, Иран относится к так называемой категории стран-изгоев. Страна обложена рядом санкций и с её правительством контакты цивилизованного мира сведены к минимуму. Хотя, не так давно ситуация в корне менялась, причем достаточно стремительно.

Обновлено в 16:40 Открыто высказываемые в США и Израиле надежды на то, что беспорядки могут спровоцировать падение режима, похоже преждевременны. Но любое реальное или воображаемое ослабление власти иранского правительства может стать предвестником опасной эскалации напряженности в регионе.

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Масштабные протесты в Иране: появились жуткие видео и реакция Трампа

Обновлено в 16:55 Акции протеста в разных городах страны, организованные сторонниками радикального духовенства Ирана, переросли в массовые митинги против экономической ситуации и власти мулл и аятолл.За шесть дней с начала массовых акций протеста в Иране число жертв превысило 20 человек.

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