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Балуха "судили" в наручниках по видеосвязи - адвокат заявил о нарушениях

Балуха "судили" в наручниках по видеосвязи - адвокат заявил о нарушениях (4 новости)

«Балух и его защитник заявили суду о нарушении права на защиту активиста»

У «Верховному суді» окупованого Криму розглядали скаргу захисту українського активіста Володимира Балуха щодо продовження йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

Самого Балуха не доставили в будівлю суду, бо наразі він знаходиться в ІТТ смт. Роздольне. Він приймав участь в засіданні суду по відеозв'язку.

«Під час судового засідання Балух був у наручниках, що є грубим порушенням принципу презумпції невинуватості. Після того, як адвокат зробив відповідну заяву, наручники з українця були зняті», - зазначають правозахисники.

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Балух та його захист заявили суду про порушення права на захист активіста, бо участь в засіданні суду по відеозв'язку позбавляє його можливості конфіденційно спілкуватися з адвокатом, що є частиною права на захист.

У зв'язку з цим засідання продовжать завтра, 5 квітня 2018 року.

Адвокат після засідання виїхав в Роздольне, щоб поспілкуватися зі підзахисним.

Напередодні Людмила Денісова попросила омбудсмена РФ перевірити умови утримання Балуха.

Як відомо,14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Володимирові Балух. Суддя вилучив зі звинувачення пункт про придбання боєприпасів, активіста засудили до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

19 березня Балух оголосив про безстрокове голодування..

28 березня Міністерство закордонних справ України закликало Росію негайно звільнити Балуха. Український омбудсмен Людмила Денисова звернулася до російської колеги з проханням допустити лікарів до активіста.

31 березня Кримська правозахисна група повідомила, що Балух сильно схуд і змарнів, про це стало відомо після того, як 30 березня українця відвідав адвокат.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

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ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 19:28 В "Верховном суде" оккупированного Крыма рассматривали жалобу защиты украинского активиста Владимира Балуха о продлении ему меры пресечения.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.04.18, 19:47 В “Верховном суде” Крыма сегодня, 4 апреля 2018 года, рассматривалась жалоба защиты украинского активиста Владимира Балуха на продление ему меры пресечения.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.04.18, 20:20 Балух и его защитник заявили суду о нарушении права на защиту активиста.
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