Барселона - Эспаньол : онлайн-трансляция матча

Terrikon · 25.01.18, 21:30

Фаворитов Кубка Испании бьют! И давно? Уже вот пару дней! Присоединится ли к ним "Барселона"? Очень даже может быть, учитывая, что первый матч "Эспаньолу" подопечные Эрнесто Вальверде проиграли, пусть…