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Барселона и Ливерпуль разгромили соперников в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов

Барселона и Ливерпуль разгромили соперников в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов (3 новости)

«Игра в Ливерпуле заверШилась со счетом 3:0»

Матчи среды завершились с крупными результатами.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  04.04.18, 23:49 Игра в Ливерпуле заверШилась со счетом 3:0.
Новое Время Новое Время  ·  04.04.18, 23:58 Ливерпуль и Барселона одержали разгромные победы над Манчестер Сити и Ромой соответственно в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.
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