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Ливерпуль и Барселона одержали разгромные победы над Манчестер Сити и Ромой соответственно в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Игра в Ливерпуле заверШилась со счетом 3:0.

Барселона и Ливерпуль разгромили соперников в первых четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов (3 новости) «Игра в Ливерпуле заверШилась со счетом 3:0»

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